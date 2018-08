Algérie: Les rapports "hostiles" contre l'Algérie sont dus à son attachement au principe de non ingérence (Hanoune)

Sur un autre registre, Mme Hanoune a plaidé pour "le financement des communes afin de leur permettre de mener des opérations d'aménagement et de maintenance et organiser des campagnes de nettoyage pour éviter la propagation des épidémies, à l'image du choléra".

A ce propos, la SG du PT a attribué ces rapports "fallacieux" à "l'attachement de l'Algérie aux principes de sa politique extérieure, notamment la non ingérence dans les affaires internes des Etats, le respect de la souveraineté nationale des pays et le refus d'impliquer son Armée dans des bourbiers crées par certaines grandes puissances, qui oeuvrent à la généralisation des guerres dans le monde".

