Congo-Kinshasa: Présidentielle et législatives nationales - HRW dénonce un climat préélectoral de terreur

Les forces de sécurité gouvernementales en République démocratique du Congo ont fait usage de balles réelles et de gaz lacrymogènes pour disperser des rassemblements de l'opposition politique largement pacifiques lors du dépôt des candidatures au début du mois d' 2018.

Les autorités ont également restreint les déplacements de leaders de l'opposition, arrêté des dizaines de partisans de l'opposition et empêché un aspirant candidat à la présidence, Moïse Katumbi, d'entrer dans le pays pour déposer son dossier de candidature pour l'élection présidentielle prévue plus tard cette année.

« Les autorités congolaises ont fermement réprimé l' politique dans une tentative manifeste de contrôler le électoral », a déclaré Ida Sawyer, directrice adjointe de la Afrique à Human Rights Watch.

« Les élections ne peuvent pas crédibles lorsqu'on empêche un leader de l'opposition de participer que les partisans de l'opposition risquent la mort, des blessures une arrestation quand ils descendent dans les rues pour pacifiquement leurs leaders. »

Les conclusions s'appuient sur des entretiens en personne et téléphone en août avec plus de 45 victimes et témoins des violations,

travailleurs médicaux, activistes ainsi que membres et leaders partis politiques congolais à Kinshasa, à Goma et à Bruxelles, Belgique.

Le gouvernement congolais devrait mettre un terme à l'usage de la force contre les partisans de l'opposition, libérer les de partis d'opposition et activistes arbitrairement détenus qu'enquêter sur les violations graves et traduire en justice responsables, a poursuivi Human Rights Watch.

Les autorités permettre à toutes les Congolaises et tous les Congolais de pleinement et librement au processus électoral, y compris en Moïse Katumbi entrer dans le pays et s'inscrire en tant que candidat.

Les gouvernements et les organismes régionaux concernés faire pression pour que le président Joseph Kabila et les autres fonctionnaires mettent fin à la répression de l'opposition garantissent un processus électoral libre, équitable et inclusif. gouvernements et les organismes régionaux devraient étendre sanctions ciblées si les atteintes aux droits humains se poursuivent.

Le 1er août, les forces de sécurité ont lancé des gaz lacrymogènes tiré à balles réelles pour disperser des dizaines de milliers partisans qui s'étaient réunis pour accueillir le leader l'opposition et ancien vice-président Jean-Pierre Bemba dans capitale, Kinshasa, blessant au moins deux personnes. Jean- Bemba est rentré en RD Congo pour s'inscrire en tant que candidat à présidentielle après que la Chambre d'appel de la Cour internationale (CPI) l'a acquitté des chefs d'accusation de crimes guerre et de crimes contre l'humanité le 8 juin dernier.

Peu l'arrivée de Jean-Pierre Bemba à Kinshasa, les forces de l'ont empêché de se rendre à sa résidence située dans la commune de Gombe, en plein centre-ville. Les autorités ont déclaré que sa se trouvait dans un « site présidentiel » et qu'il ne pouvait pas résider.

Le 2 août, le maire de Lubumbashi, dans le sud-est de la RD Congo, publié une déclaration écrite précisant que Moïse Katumbi ne pas autorisé à atterrir à l'aéroport de Lubumbashi par avion privé, comme il l'avait demandé.

Moïse Katumbi, qui a passé les dernières années en exil en raison d'une série de judiciaires motivées par des raisons politiques, s'est rendu en à la place et a tenté d'entrer en RD Congo par la route poste-frontière de Kasumbalesa le 3 août.

Les autorités ont averti Moïse Katumbi qu'elles l'arrêteraient immédiatement à arrivée en RD Congo. Mais au lieu de cela, lorsque Moïse Katumbi atteint la frontière, les fonctionnaires ont fermé la frontière et ont refusé l'entrée sur le territoire.

Les forces de sécurité ont tiré à balles réelles et lancé des lacrymogènes pour disperser les milliers de partisans venus Moïse Katumbi du côté congolais de la frontière le 3 août, faisant moins un mort et un blessé. Des dizaines de partisans ont été arrêtés.

Les forces de sécurité se sont aussi déployées massivement dans quartiers de Lubumbashi et ont dressé des barrages routiers sur routes principales, où ils ont fouillé systématiquement les véhicules.

La police a aussi empêché des membres du parlement et d' responsables appartenant à la plate-forme politique de Moïse de poursuivre leur route, alors qu'ils se rendaient en voiture l'aéroport de Lubumbashi, pour y attendre l'atterrissage de Katumbi. « Comme nous tentions de passer, un agent de police a son arme sur nous et a menacé de nous tirer dessus si nous poursuivre notre chemin », a raconté un responsable à Human Watch.

« Il a dit qu'il exécutait les ordres de sa hiérarchie », déclaré le responsable. Quand la délégation a plus tard essayé rejoindre Kasumbalesa pour y rencontrer Moïse Katumbi, la police l' stoppée à un barrage routier juste à la sortie de la ville et l' obligée à faire demi-tour.

Dans la ville de Goma, dans l'est du pays, la police a empêché membres de la plate-forme de Moïse Katumbi d'organiser manifestation pacifique le 3 août.

Les manifestations se poursuivies à Lubumbashi et à Kasumbalesa au cours des jours suivants, alors que les autorités ont maintenu leur refus de laisser Katumbi entrer dans le pays. Le 6 août, les forces de sécurité abattu un garçon de 10 ans et ont blessé au moins quatre lors de manifestations à Lubumbashi.

La police a, de nouveau, fait usage de gaz lacrymogènes disperser les partisans pacifiques d'un autre leader de l'opposition, Félix Tshisekedi, quand il a déposé son dossier de candidature à présidence auprès de la Commission électorale nationale, la CENI, Kinshasa le 7 août.

Malgré la campagne menée par de hauts responsables du parti pouvoir pour que le président brigue un troisième anticonstitutionnel - et face à la pression nationale, régionale internationale croissante pour qu'il se retire - le président Kabila n'a pas déposé sa candidature.

Au lieu de cela, il a Emmanuel Ramazani Shadary, actuel secrétaire permanent du parti pouvoir et ancien vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, tant que candidat pour sa plate-forme électorale. En mai 2017, l' européenne a sanctionné Emmanuel Ramazani pour avoir « contribué, les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant graves violations des droits de l'homme » en RD Congo.

Au total, 25 personnes ont déposé un dossier de candidature en vue l'élection présidentielle pendant la période d'inscription entre le juillet et le 8 août.

Le 8 août, Moïse Katumbi a déposé deux auprès du Conseil d'État, la plus haute cour du pays, contestant refus de la Direction générale de migration de le laisser entrer le pays et appelant la Commission électorale à lui permettre s'inscrire sur les listes électorales et de soumettre sa candidature.

La cour n'a pas encore rendu sa décision.

La Commission électorale a publié sa liste préliminaire de le 24 août, disqualifiant six candidats à la présidentielle, Jean-Pierre Bemba et trois anciens Premiers ministres, pour raisons que de nombreux activistes de la société civile et leaders l'opposition politique ont dénoncées comme arbitraires et motivées des considérations politiques. Les candidats peuvent faire auprès de la Cour constitutionnelle du pays. La liste finale candidats sera publiée le 19 septembre.

« Le fait que Joseph Kabila ne pose pas sa candidature est première étape cruciale, mais nous sommes encore bien loin d' processus électoral crédible », a conclu Ida Sawyer.

« Une permanente des partenaires régionaux et internationaux de la RD est nécessaire pour éviter de nouvelles répressions et de bains de sang et pour que le pays connaisse une véritable démocratique. »