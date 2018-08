Congo-Kinshasa: Kinshasa - 6 morts et 13 blessés dans un accident à Selembao

Contrairement à la version soutenue par la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) et la… Plus »

localisé dans l'enceinte de la maison communale, a reconnu avoir en urgence plus ou moins 7 cas des blessés légers. Au Centre Trésor, situé sur avenue Inga, l'on a reçu 6 cas dont 3 graves et autres légers avec pour la plus part des chocs au niveau du thorax, du crâne, à l'oeil. Pour les riverains, ce tronçon est devenu depuis, il y a peu, un couloir de la mort.

Certes, n'était pas facile pour eux de tirer certains corps sous les sacs cossettes de maniocs et autres marchandises. A la base de l'accident, croit-on savoir, la Mercedes en panne de frein a terminé sa course la seconde qui était devant dans la descente.

Au total 5 morts sur place, 1 mort à l'hôpital, tous des hommes, 13 blessés dont 6 graves ont enregistrés, a renseigné l'officier de permanence de la police nationale congolaise de la commune de Selembao-Nord. Et de confirmer que les six corps sans vie ont été transférés à la morgue de l'hôpital général de Référence de Kinshasa (ex-Maman Yemo).

