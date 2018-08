Madagascar: Lutte contre la corruption - Marc Ravalomanana prône l'E-Gouvernance

Le candidat du TIM est convaincu que le vrai développement de Madagascar passera par la modernisation de l'Administration.

Bien qu'on ne soit pas encore dans la période de campagne électorale qui doit courir à partir du 07 octobre, le candidat n°25 dévoile petit à petit les grandes lignes du MAP II (Madagascar Action Plan II). Lors de son grand meeting tenu au stade municipal de Mahamasina samedi dernier, Marc Ravalomanana a mis l'accent sur les grands axes du projet de société qu'il va proposer aux Malgaches durant la campagne électorale du scrutin du 07 novembre. Parmi ces grands axes figurent la réhabilitation des routes et la construction des nouvelles infrastructures routières, la lutte contre l'insécurité, l'amélioration du taux d'accès à l'enseignement et à l'éducation de base ainsi que l'accroissement de la productivité agricole pour mieux lutter contre l'insécurité alimentaire. Le renouvellement des matériels utilisés par les forces armées et la police fait également partie des priorités du candidat du TIM une fois revenu au pouvoir.

Réforme de l'Administration. Mais pour Marc Ravalomanana, le succès de ces actions de développement passe par la réforme ou la modernisation de l'Administration. De l'Administration administrante actuelle, le candidat n°25 prône une Administration de développement, c'est- à- dire, une Administration au service du développement économique. Pour cette réforme, Marc Ravalomanana va proposer aux Malgaches l'E-gouvernance qui va se traduire par la dématérialisation de l'Administration. Cette dématérialisation permettra non seulement de mettre fin à la lourdeur administrative, mais également et surtout de lutter contre la corruption. « La lutte contre la corruption fait partie des priorités de mes priorités. », a déclaré Marc Ravalomanana devant une foule immense samedi dernier au stade de Mahamasina. Avant de rajouter : « Pour que cette lutte puisse réussir, la transparence sera institutionnalisée dans la gestion des affaires publiques. Cette transparence nous permettra de reconquérir la confiance des usagers à l'endroit de l'Administration. »

Vision. La bonne gouvernance constitue également l'un des axes stratégiques du MAP II. Notamment une bonne gouvernance économique qui permettra de bien utiliser les deniers publics ; et ce en vue d'un développement durable et inclusif. La mise en place d'Institutions fortes, gages de la stabilité politique, sera également priorisée dans le MAP II. En tout cas, le candidat n°25 veut visiblement miser sur le contenu de son programme de gouvernement pour convaincre les électeurs à voter pour lui le 07 novembre. A rappeler que le MAP I a fait ses preuves durant les mandats présidentiels de Marc Ravalomanana. De nouvelles routes ont été construites. Ses détracteurs disaient à l'époque : « On ne mange pas les routes » (traduction libre : tsy azo hanina ny lalana.). Actuellement, des soi-disant candidats favoris mènent campagne sur la réhabilitation et la construction de nouvelles infrastructures routières.