Congo-Kinshasa: Affaire Bemba - La Chambre de première instance VII rendra sa décision sur la peine le 17 septembre 2018

Contrairement à la version soutenue par la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) et la… Plus »

La Chambre d'appel a cependant annulé les peines prononcées l'encontre de MM. Bemba, Mangenda et Kilolo et envoyé cette question la Chambre de première instance pour une nouvelle décision.

Le 22 mars 2017, la Chambre de première instance VII a sa décision relative aux peines dans cette affaire. Le 8 mars 2018, Chambre d'appel a confirmé les condamnations pour la plupart accusations mais a acquitté M. Bemba, M. Kilolo et M. Mangenda l'accusation consistant en la production d'éléments de preuve faux connaissance de cause. Les condamnations et acquittements les cinq accusés sont désormais définitifs.

Le 19 octobre 2016, la Chambre de première instance VII avait Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Kabongo, Fidèle Babala Wandu et Narcisse Arido coupables de atteintes à l'administration de la justice, en lien avec subornation de témoins et la sollicitation de faux témoignages témoins de la Défense dans l'autre affaire concernant M. Bemba la CPI.

Copyright © 2018 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.