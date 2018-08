Congo-Kinshasa: Après publication des listes provisoires, la CENI face à d'autres défis

Contrairement à la version soutenue par la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) et la… Plus »

Le rapporteur de la CENI a lancé un message aux prenantes et les a invités à faire confiance à la CENI. Et, à question de savoir si la machine électorale connait de difficultés,

- Nous venons de résoudre le problème de l'arrivée des cargaisons la quincaillerie électorale en termes de premier bateau qui arrive 30 avec les encres indélébiles et autres matériels à déployer l'axe sud-centre et le plan venait d'être adopté avec ses ;

- Adoption du prototype des listes électorales provisoires à et à afficher dans nos antennes. Mais le Bureau a estimé que l'on aller loin jusqu'aux secteurs et chefferies et là on pourra le problème de l'exigence de la loi et le problème de recommandation de l'Organisation internationale de la Francophonie voulait qu'on affiche les listes provisoires des électeurs résoudre le problème des électeurs sans empreintes ;

