Congo-Kinshasa: Course à la présidentielle - La DSP déterminée à hisser Ramazani Shadary à la magistrature suprême !

D'ores et déjà, le numéro un de cette plateforme a renseigné que plusieurs activités seront organisées dans ce sens afin d'augmenter les chances de ce candidat présenté par le FCC. « Nous allons organiser des conférences-débats, des caravanes, des publicités seront réalisées pour faire valoir son projet de société et son image afin qu'il soit élu », a-t-il ajouté.

Il a été Vice-gouverneur et Gouverneur du Maniema, deux fois député national, Ministre de l'Intérieur ; il est aussi Chef des travaux et doctorant en Sciences politiques et administratives à l'Université de Kinshasa », a soutenu StanisMenji.

