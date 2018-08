Gabon: Weleu-Ntem - Les Journées culturelles et sportives de Sougoudzap-ville, édition 2018

Le même enthousiasme était partagé par les participants aux tournois de songo et de football. Les joueuses de l'équipe championne, Odock FC, ont souhaité que les Journées culturelles et sportives de Sougoudzap-ville se pérennisent et que les éditions des années à venir connaissent un succès encore plus retentissant.

Le chef de village Jean Claude Nkoghe Mendame, au nom de l'ensemble de la communauté, a vivement remercié le président de la République et l'AJEV, tout en exprimant sa fierté de voir un fils du village élevé au rang de conseiller spécial de la plus haute autorité du pays.

C'est pourquoi je vous invite au rassemblement et à la solidarité », a insisté le collaborateur du Chef de l'Etat. Avant de procéder à la remise de quelques dons d'équipements de football, de produits pharmaceutiques et d'une débroussailleuse.

Il a rappelé, dans son mot de circonstance, que le soutien de l'Association des jeunes émergents volontaires(AJEV), dont il est membre, va dans le sens de la politique du président Ali Bongo Ondimba qui place la jeunesse au cœur de ses priorités. Sougoudzap-ville, qui abrite par ailleurs un stade d'envergure internationale, doit, à travers l'ensemble de ses habitants et ressortissants, s'approprier cet investissement et contribuer à le valoriser pour le bien-être des populations.

« Nous profitons également de ces moments pour sensibiliser les jeunes sur les risques liés à une sexualité non maîtrisée, lorsqu'on sait que les IST et le VIH/sida affectent gravement la province du Woleu-Ntem », a expliqué Jerry Bibang, président du comité d'organisation.

Pour les organisateurs, ces manifestations permettent de célébrer les retrouvailles de la période des vacances scolaires. En mettant en place un tel programme, les jeunes s'engagent à lutter contre l'oisiveté et ses méfaits, notamment la consommation de la drogue et de l'alcool.

L'évènement a aussi permis aux fils et filles de Sougoudzap-ville(Weleu-Ntem) d'échanger à cœur ouvert avec les anciens sur l'histoire de leur village et des sujets relatifs au développement de la localité.

Une initiative qui a regroupé jeunes et moins jeunes des deux sexes autour d'un programme bien fourni : opération « Retroussons les manches », tournois de football et de songo, match de gala féminin...

