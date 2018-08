Congo-Brazzaville: Le pays reçoit l'appui du Brésil pour le développement du football et du volleyball

« Nous allons commencer avec le football et cette mission qui va venir visitera les installations au Congo. Le ministre des Sports et de l'éducation physique m'a invité à cette tournée », a indiqué l'ambassadeur.

« J'ai choisi le Brésil pour sa réputation. Nous sommes venus ici parce qu'il s'agit de la formation au niveau du football et du volleyball. Le Brésil est bien placé à travers le monde par ces deux disciplines. Nous devons profiter de son expérience et de sa coopération », expliquait au Brésil Hugues Ngouélondélé.

Hugues Ngouélondélé n' y est pas revenu brédouille du Brésil. Il a paraphé, le 21 août à Brasilia, la capitale brésilienne, avec son homologue brésilien, le programme de la Convention de coopération portant essentiellement sur l'encadrement et la formation des techniciens congolais dans le domaine du football et du volleyball pour la période 2019-2020. À peine rentré, il a échangé avec Raul de Tauney, le diplomate brésilien, sur la suite à donner à ces accords.

Le Congo et le Brésil entretiennent de bonnes relations dans le domaine des sports. C'est ainsi que le ministre des Sports et de l'éducation physique, Hugues Ngouélondélé, a passé dix jours dans le pays du roi Pelé juste dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de coopération entre le Congo et le Brésil signée à Brasilia, le 15 mars 2007, sur instruction personnelle du président de la République.

