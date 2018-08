Gabon: Créol s'érige en super star

Longtemps présente sur les réseaux sociaux, notamment Facebook pour raconter sa vie et diffuser ses plus grand délires avec ses fans l'artiste Créol, innove avec la diffusion de la télé-réalité « Fantastik Life » sur la première chaine publique du Gabon.

A l'image des plus grandes stars de la télé-réalité, Créol invite les fans et les curieux dans les coulisses de sa vie. Les moments les plus intenses de la vie de l'artiste sont dévoilés sur l'écran.

On peut la voir en studio lors de l'enregistrement ou le mixage d'une chanson. Comme ce fut le cas avec « H20 », sa toute dernière sortie musicale.

Faire la tête lorsqu'elle est mal reçue dans un évènement et qu'elle estime que son statut de « diva », n'est pas respecté : « On peut être ami, mais lorsqu'on m'invite je dois être bien traitée. Quand ce n'est pas le cas, je me casse... ».

Les likes et les partages sur la toile démontrent que la télé-réalité est très suivie par les fans. Le plus étonnant est de voir que des personnalités politiques s'intéressent à l'artiste. Dans le huitième numéro de la télé-réalité, le Ministre Simon Ntoutoume Emane a rencontré l'artiste dans le plus grand des hasards.

Il a profité de cet instant pour féliciter et encourager l'artiste. Juste après cette rencontre, Créol a fait partager sa joie à ses fans : « Même le Ministre vient me saluer... Grand merci, Monsieur le Ministre se fut un honneur de vous avoir rencontré. J'ai beaucoup aimé votre personnalité... ».

L'artiste nous invite à être connectés sur la toile, notamment sur sa page Facebook et sur le media public gabonais tous les jours de la semaine pour suivre « Sa Fantastik Life ».