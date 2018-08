Congo-Kinshasa: Provinciales 2018 - La Céni se dédit sur la candidature Frédéric Batumike

Contrairement à la version soutenue par la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) et la… Plus »

« Maintenir des criminels et écarter certains citoyens sur la base des considérations et injonctions politiques vient d'enlever le peu de confiance et crédibilité qui restait à la Céni », pouvait-on lire dans le communiqué de la Nouvelle dynamique de la société civile.

En effet, ce chef de milice et cadre de la Convention des Congolais unis (CCU), du ministre Lambert Mende, était censé porter les couleurs de ce parti lors des scrutins provinciaux de décembre. Cette situation avait valu à la Céni des remontrances d'une opinion publique choquée et offusquée par le fait de la validation de la candidature de ce chef de milice.

