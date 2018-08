Congo-Brazzaville: Première division - AS Vaudou Championne départementale de Pointe-Noire

Deux journées avant la fin du championnat, l'équipe a célébré son sacre, le 28 août, grâce à sa victoire face à Ponton-sur-mer, 2 -à 1, au Complexe sportif.

Très déterminée dans la compétition depuis le début d'une saison sans faute avec dix victoires et deux nuls, l'Association sportive Vaudou (As Vaudou) est déjà sacrée championne, à deux journées de la fin de la compétition à laquelle elle participe pour la première fois.

Aymard Etouolo a ouvert le score et marqué l'unique but de la première période. Du retour des citrons, Ponton-sur-mer se ressaisit et rétablit l'équilibre.

Mais, les protégés de Destin Palé, qui n'ont pas connu une défaite depuis le début du championnat, n'ont pas baissé les bras. A dix minutes de la fin du match, Djimbi Soumba, d'une frappe bien cadrée, inscrit le but de la victoire et consacre son équipe championne départementale. L'AS Vaudou est à six longueurs de son poursuivant.

Mais, avant de penser à la prochaine saison en Ligue2, Destion Palé a souligné que son équipe devrait encore jouer avec le même engouement pour faire une saison parfaite en D1, nottamment son prochain match contre Jeunesse sportive de Mvou-Mvou. « L'essentiel a été fait.

Sauf erreur de notre part, nous venons par cette victoire face à Ponton-sur-mer réaliser notre sacre au championnat D1de Pointe-Noire. La saison prochaine nous jouerons la Ligue2 nationale », a dit Destin Palé, tout en félicitant l'équipe adverse qui les a fait douter après l'égalisation.

De même, le capitaine de Vaudou, Ndjoli, a salué tous ses coéquipiers pour leur engouement et l'optimisme. « Nous avons fait un bon match, je ne peux que féliciter mes amis qui n'ont pas lâché un seul moment malgré le but encaissé. Nous sommes très contents et remercions l'entraiîneur qui a cru en nous », a-t-il indiqué.

Notons que l'entraîneur de Ponton-sur-mer, provisoirement 3e du championnat, a reconnu la défaite de son équipe malgré les erreurs d'arbitrage qu'il a soulignées.