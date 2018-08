Congo-Kinshasa: Plan martial ?

Inquiets, les USA ont récemment parlé au Conseil de sécurité de l'ONU, par l'entremise de leur ambassadrice permanente auprès de cette organisation planétaire. L'heure est grave, mais il y a encore du temps. Dans le laïus de Nikki Haley, l'on peut facilement ressortir les appréhensions de l'organisation des Nations Unies en ce qui concerne particulièrement le processus électoral en République Démocratique du Congo.

A quoi s'attendre après ce discours ? Rude à révéler. Mais, les dessous des cartes du verbatim de la Représentante des USA au Conseil de Sécurité de l'Onu semblent rappeler aux autorités congolaises la possibilité encore pendante de déboucher à une alternance pacifique après les quatre mois restant pour la tenue des élections que tous veulent équitables en RDC.

Remontant le temps comme cela est nécessaire, l'on pourra lire dans les événements passés que la renonciation à une nouvelle postulation du Président Kabila aux joutes de décembre, ouvrait la porte à la procédure de crédibilisation de ce processus que la CENI s'est efforcée de refermer provisoirement en mettant de côté, 6 candidatures parmi lesquelles se trouvent celle de Muzito et de Bemba, sorti d'une manière spectaculaire des geôles de la Cour Pénale Internationale en attendant d'être totalement libéré et recevoir probablement les mea culpa des juges de cette grande et internationale instance juridique, après près de 11 ans passés sous surveillances accrues de son geôlier.

A Kinshasa, les intentions sont toutes tournées vers la Cour Constitutionnelle qui est entrée en cours de jeu, pour tenter de nettoyer avec un plumeau la poussière que Nangaa et ses acolytes ont politiquement laissé sur la piste de la course à la présidentielle.

Les 6 candidats espèrent et continuent à rêver de revenir à la CENI avec l'audace, cette fois-là, d'exiger une place, si pas un numéro anticipativement sur les listes définitives qui devront être publiées le 19 septembre prochain.

C'est un autre épisode. A l'interne comme à l'externe, l'on a tourné la page d'exigence de la non représentation du Chef de l'Etat actuel à la présidentielle de décembre.

Le dauphin ayant été dévoilé le 8 août, le processus électoral se voit à son tour braqué par les dynamiques de l'opposition à l'interne et les occidentaux du bloc "Ouest", à l'externe.

La fameuse chanson de l'artiste "l'homme aux longues idées" alias Antoine Agbepa (Koffi), trouve même de la place dans ses analyses. Car, l'organisation des élections libres, crédibles et dont les résultats doivent être fiables, est devenue ce loyer que le bailleur exige au locataire tous les 27 et 28 du mois. Les plus avertis comprennent.

Les illustrations ne mentent pas. Le monde, au-delà du peuple congolais dépourvu d'autodétermination, s'attend à des élections libres.

Si dans leur manière de passer le message les grandes organisations régionales et internationales ne se sont pas fait entendre, il n'en demeure pas moindre de souligner que l'exposé de Nikki Haley le lundi 27 août au Conseil de Sécurité, soit une sorte d'ultimatum lancé de loin à Kinshasa, par Washington qui n'en demande pas plus, que la tenue des joutes électorales peint de fond en comble de la couleur de crédibilité.

Car, Kinshasa s'expose à des dangers de taille en refusant farouchement de donner de la mer à boire à une nation dont la soif d'une réelle démocratie est restée non étanchée depuis les exhibitions de danse il y a 58 ans passés lorsque Lumumba et Cie revendiquaient aux blancs cette liberté que les congolais eux-mêmes se privent bizarrement mutuellement. Quel gâchis !

Néanmoins, il reste encore 115 jours à dater d'aujourd'hui avant la tenue des élections et 20 jours avant la publication des listes définitives de candidats à la nationale et ceux à la présidentielle.

S'il y a à dire, les propositions iront tous dans le sens de ramener sur le droit chemin ceux qui s'en sont égarés, afin que pour une fois dans ce pays, il y ait des élections inclusives, crédibles et fiables au finish. N'est-il pas à ce point raisonnable... ?