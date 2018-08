Afrique Centrale: Civisme - Cyrus international implante le plus grand drapeau d'Afrique centrale en RDC

L'étoffe de 150 m2 (de 15 m x 10) flotte majestueusement sur un mât grand de 40 m d'hauteur, une structure d'à peu près 20 m3 de béton. Le poids total soutenu ici va d'une tonne huit cents à deux tonnes.

La République démocratique du Congo (RDC) dispose aujourd'hui du plus grand drapeau de l'Afrique centrale et australe. L'œuvre est de Cyrus international corporation, une entreprise congolaise spécialisée dans la fabrication des drapeaux, dans les importations et la représentation.

« Ce drapeau est un son de glas pour que l'Afrique sache que la RDC est rentrée dans la compétition « Guiness » des plus grands drapeaux au monde. Car le plus grand drapeau au monde est connu, il est tunisien, arrimé sur un mât de 65 m, et fait 14 m sur 21.

Et celui de la RDC est sur un mât de 40 m, bâti à Lubumbashi et à Kinshasa, qui fait 15 m x 10, ça fait 150 m2. Pour pouvoir faire ce genre de mât grand, il faut faire une fouille, créer une structure d'à peu près 20 m3 de béton qui soutient un mât allant d'une tonne huit cents à deux tonnes », précise Samuel Yamungu, président du groupe Cyrus international corporation et initiateur de la campagne « Tombola Bendele ».

Le gigantesque et impressionnant drapeau a d'abord été implanté à Lubumbashi. Le président de la République, Joseph Kabila, a personnellement inauguré la révélation de l'ouvrage du pays bâti devant le nouveau gouvernorat de la province du Haut-Katanga. « C'est un travail d'équipe qui s'est fait sur plusieurs années, je n'étais pas seul à le porter.

Grâce à cette équipe-là, des personnes que nous ne voyez peut-être pas, et grâce auxquelles vous avez aujourd'hui ce grand drapeau, implanté en RDC, d'abord au Grand Katanga, tout en n'oubliant pas que nous avons d'abord commencé le chantier sur Kinshasa et nous viendrons bientôt l'achever », confie le jeune entrepreneur qui est, d'ailleurs, en train d'achever l'implantation de ce même drapeau devant le Palais du peuple à Kinshasa.

Un ouvrage que suivent de près les dirigeants du pays impressionnés par la réalisation de Lubumbashi. Aussi s'empresse-t-il de remercier, à travers nos colonnes, les autorités qui ont rendu ce projet possible, en l'occurrence le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Célestin Pande Kapopo, et surtout le président de la République.

Parlant du drapeau, Samuel Yamungu souligne : « On s'appuie sur le drapeau, c'est le seul support qui fait taire les clivages. Par cette œuvre, nous avons voulu parler de la fierté d'appartenir à ce peuple congolais, un peuple grand dans la plus grande nation d'Afrique centrale, et avec tous les atouts, plus grande nation francophone au monde, et de l'autre côté, les différents atouts culturels que le Congo possède ».

Le Katanga, dit-il, c'est juste le début, demain, ce drapeau géant doit être dans toutes les provinces et que les quatre-vingt millions d'habitants congolais puissent se l'approprier pour qu'il devienne une marque de fabrique de lafierté congolaise.

« Pour nous, c'est du marketing pour que l'Afrique et le monde sachent qu'au Congo, il y a du génie », soutient mordicus le président de Cyrus international corporation.

Spécialisée dans la fabrication de drapeau à grand mât, Cyrus international corporation est une entreprise au service de l'environnement afin d'apporter une plus-value et être utile à la société.

Elle veut être une réponse dans le domaine sociétal, technologique, infrastructurelle, alimentaire, et tant d'autres choses. Avec une expérience de plus dix-sept ans, Cyrus entend être pourvoyeur de la fierté congolaise à travers ses réalisations.