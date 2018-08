Congo-Kinshasa: Semaine mondiale d'allaitement maternel - L'ONG Kuyemika en ligne de bataille

Contrairement à la version soutenue par la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) et la… Plus »

Par ailleurs, en RD. Congo, les résultats de la deuxième enquête démographique et de santé 2013-2014, attestent dans l'ensemble, presque tous les enfants sont allaités (98%) mais seulement 52% d'enfants sont mis au sein dans l'heure qui suit la naissance et seulement 48% d'enfants sont allaités exclusivement au sein jusqu'à l'âge de 6 mois.

Par ailleurs, le contact peau-à-peau entre mère et enfant est d'une importance capitale et tisse un lien affectif entre ces derniers, a exhorté Dr Buangi.

Le long de son exposé, l'oratrice explique que la santé mentale englobe la prévention et le traitement des troubles mentaux, et la réadaptation des personnes ayant souffert de ces troubles. D'après l'OMS, elle contribue au bien-être des personnes, renseigne-t-elle. De ce fait, un enfant nourrit au lait maternel vit une panoplie d'avantages notamment la prévention de ces troubles, l'épanouissement de son être.

Car, les recherches scientifiques ont sans doute démontré que l'allaitement exclusif au sein dans la première heure de vie du nourrisson et du jeune enfant est la meilleure alimentation. Et, cet allaitement au sein doit être exclusif pendant les premiers mois, martèle le président de l'ONG Kuyemika.

Ce dernier est un mot emprunté d'une des langues nationales congolaises, le Kikongo, qui veut dire tout simplement allaiter. Jeudi 23 août 2018, devant une assistance hétérogène constituée non seulement des femmes mais aussi d'hommes, plusieurs exposés ont été développés à la grande satisfaction de l'auditoire. Entre autres, l'allaitement et la santé maternelle, le congé de maternité et Cie.

