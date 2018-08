Afrique: OMS Afrique - Le Congo présent à la 68e session du comité régional

Mardi 28 août, des organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme ont exigé de… Plus »

Sept sessions parallèles auront lieu. L'objectif visé est l'amélioration de la gestion des finances publiques pour faire progresser la couverture médicale universelle dans le continent, s'attaquer à l'hypertension et de renforcer la gestion des maladies non transmissibles graves par des approches de santé publique. Il s'agira aussi d'étendre la santé numérique en Afrique en tenant compte de l'accord Afro-UIT.

Par ailleurs, Matshidiso Moeti devra dévoiler la feuille de route pour l'accès aux médicaments essentiels 2019-2023 qui fait état d'un soutien global pour l'accès aux médicaments et vaccins, l'état d'avancement de la mise en œuvre des quatre engagements assortis des délais sur les maladies non transmissibles dans la région africaine, un projet d'action de plan d'action mondial sur la santé des réfugiés et des migrants.

