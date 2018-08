Congo-Kinshasa: Température du processus électoral - Des parlementaires allemands chez Lumbi

Contrairement à la version soutenue par la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) et la… Plus »

Notre but est de savoir ce qui se passe exactement. Ces élections sont importantes pour l'avenir de la RDC. Après nous allons faire un tour à Kisangani, à Goma et Bukavu pour savoir comment évoluent les projets financés par l'Allemagne», a indiqué Madame Claudia, membre de la délégation allemande, dans la foulée des réactions.

«Nous voulons en savoir un peu plus sur la situation actuelle au Congo, vu les élections prévues le 23 décembre 2018 et le processus électoral en cours. Nous verrons le gouvernement, la CENI, la Majorité et l'opposition.

Au cours de son réduit de l'esprit livré à la presse, l'ancien Ministre de la Fonction Publique avant la fronde du G7 a décliné ces inquiétudes. "Comme vous le savez il y an encore beaucoup à faire sur le plan politique. Il y a eu un accord qui n'est pas respecté. Il y a une CENI qui conduit à des élections qui selon nous ne sera pas transparentes et crédibles.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.