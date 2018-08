Congo-Brazzaville: Gouvernance - Guy Roland Taholien propose la création d'un Etat développementiste

La vision du Congolais, cadre supérieur de banque, est contenue dans son ouvrage intitulé "Les enjeux de l'édification d'un Etat développementiste au Congo ", paru aux éditions Edilivre à Paris, en France.

Dans son essai novateur de cent cinquante pages, Guy Roland Taholien propose de promouvoir « la création d'un Etat développementiste » pour la République du Congo.

En effet, l'auteur est conscient qu'il s'agit d'un processus qui requiert du temps pour sa réussite. Ainsi, sa mise en œuvre pourrait s'étendre au-delà d'un mandat électoral, voire une période de dix ans pour déboucher sur une réforme très aboutie.

« La responsabilité de développer le Congo incombe aux Congolais y compris celle d'opérer des choix économiques, de planifier et de mettre en œuvre la stratégie de développement », précise cet officier dans l'Ordre du mérite congolais, soulignant la nécessité, dans cette démarche, de l'impulsion personnelle du président de la République ainsi que la cohésion gouvernementale.

Membre de l'association Alumini des Sciences-Po, Guy Roland Taholien expose, dans son ouvrage, de façon précise et convaincante les différentes étapes de sa stratégie de développement.

Il s'agit notamment de moderniser les institutions de l'administration ; mettre en œuvre des réformes économiques pour assainir les finances publiques ; améliorer l'environnement des affaires, la compétitivité et la productivité du pays ; diversifier l'économie ; relancer la croissance ; lutter contre le chômage, la corruption, les inégalités.

L'autre étape de la stratégie consiste à donner à chaque citoyen, les jeunes en particulier, un accès à une formation de qualité, leur permettant de contribuer à l'essor de leur pays à l'échelle internationale.

L'auteur incite, par ailleurs, les pouvoirs publics à s'engager pour relever le défi que représente ce grand chantier, afin de contribuer à la résolution de la crise du développement dont plusieurs pays africains sont confrontés y compris la République du Congo.

« La construction d'un Etat développementiste s'avère indispensable afin de transformer le Congo d'une part, et d'enraciner la démocratie dans nos meurs, s'imposant une culture de l'alternance politique et de bonne gouvernance. Tout ceci en redressant et en redynamisant notre économie », estime ce cadre congolais ayant exercé plusieurs fonctions d'encadrement.

Doté d'une formation en politique et management du développement ainsi qu'en management des entreprises, acquise successivement à Sciences-Po et HEC Paris, Guy Roland Taholien est représentant du Congo au think tank « Club 2030 Afrique », spécialisé dans les domaines de l'agriculture, l'énergie et les infrastructures de base à financer en PPP.

Enfin, l'auteur est conscient que la situation du Congo n'est pas une fatalité ou une question de destin. « L'avenir reste ouvert et le Congo est capable du meilleur. Le développement est un défi qui nous engage tous », conclut Guy Roland Taholien.

Notons que l'ouvrage " Les enjeux de l'édification d'un Etat développementiste au Congo" est disponible dans des librairies à Brazzaville et Pointe-Noire.