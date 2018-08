Madagascar: « Toliara Sands » - Bientôt d'autres explications sur le projet

Le projet « Toliara Sands » a ses détracteurs, mais aussi des partisans.

Acculée par les anti-projets ilménites, « Toliara Sands » apportera bientôt sa version des faits. En attendant, des techniciens s'expriment sur cette affaire délicate.

« Toliara Sands », rappelons-le est un immense projet d'extraction d'ilménite à Toliara. A terme, le projet apportera un certain nombre d'effets bénéfiques au pays. Cependant, comme tout projet minier de grande envergure, « Toliara Sands » a aussi ses inconvénients.

Faits courants. C'est ce qui explique, d'ailleurs ces contestations émanant notamment de la population riveraine du gisement et qui craint des effets néfastes sur le plan environnemental. Et Madagascar n'est pas le seul pays concerné par ces troubles. Selon le Président du Comité Inter-Régional des Mines, Jean Marcellin, les soubresauts qui agitent « Base Ressources » (Ex-Toliara Sands) sont des faits courants aux exploitations minières, partout dans le monde. C'est le cas notamment au Brésil, au Kenya, en Afrique du Sud et dans bien d'autres pays miniers. « Il y a une procédure à respecter », explique le Président de l'ex-Comité Provincial des Mines. Et lui d'ajouter que « les doléances de la population tuléaroise sur les possibles dangers de cette exploitation seront soumises aux techniciens et des réponses y seront apportées en temps utile ».

Mesures de sécurité. Il a par ailleurs rassuré que « si l'Office National de l'Environnement (ONE) a délivré un permis d'exploitation, c'est que toutes les mesures de sécurité ont été déjà prises par l'Etat ». Il reconnaît par contre qu'aucune campagne d'explication et d'éclaircissement n'a été entreprise jusqu'ici. Ce qui rejoint les craintes du député Siteny et justifie les attaques de l'artiste Théo Rakotovao. Des zones d'ombres subsistent et suscitent des suspicions. Pourquoi la mission du 6 août du ministre des Mines, du Pétrole et des Hydrocarbures, Henry Rabary-Njaka n'a pas été diffusée, ni sur TVM ni RNM ? Un protocole d'accord a été signé entre « TS » et le Maire de la Commune urbaine de Toliara. Quid de ce protocole ? «Des revenus et taxes versés au gouvernement par le Projet pendant les 20 prochaines années sont estimés entre 600 à 900 millions de dollars ». « Il est temps que l'Etat dise la vérité sur Toliara Sands», soutiennent les observateurs de la vie économique dans la Cité du Soleil.