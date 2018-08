Ile Maurice: Bijoux et voitures saisis - Une amie de Navin Kistnah entendue par l'ICAC

Sixième et probablement dernier jour d'interrogatoire pour Álvaro Sobrinho. L'homme d'affaires angolais… Plus »

«Navind Kistnah ne m'a jamais transféré la somme de Rs 400 000», avait clamé la jeune femme. D'expliquer que Navind Kistnah et elle sont des amis de longue date. Plus précisément depuis 2008. «Nous ne nous sommes pas rencontrés au Champ-de-Mars comme certains le disent. Je ne fréquente même pas cet endroit. Nous étions amis et nous gardions contact.» De préciser que «je n'étais pas au courant de ses transactions ou des délits qu'il aurait pu commettre. Il m'a juste dit qu'il travaillait à la douane comme importateur».

L'amie de Navind Kistnah chez qui l'Independent Commission against Corruption (ICAC) avait fait une descente en juillet dernier, est actuellement interrogée par les enquêteurs de la commission. Elle s'y est rendue en compagnie de ses hommes de loi, Mes Sanjeev Teeluckdharry et Anoop Goodary ce jeudi 30 août.

