Congo-Kinshasa: Arc-en-ciel du Congo demande à la CENI de publier la liste de tous les électeurs !

« Pour faire face au candidat du FCC, il est important pour l'ensemble de l'opposition d'avoir un candidat commun. Ce dernier doit être responsable, compétent, intelligent, expérimenté et surtout capable de maitriser la gestion de la chose publique. Il doit également maitriser tous les problèmes de notre pays. Je le répète, il nous faut avoir quelqu'un de compétent et qui a de l'expérience dans la gestion », a-t-il fait savoir.

Devant la presse nationale, l'ACC promet de poursuivre sa lutte sans relâche non seulement pour l'inclusivité du processus électoral, mais également pour l'organisation des élections transparentes, crédibles et apaisées, gage de la stabilité et de la paix en République Démocratique du Congo.

C'est au cours d'une conférence de presse animée par son Président, Jean-Philibert Mabaya que le regroupement politique de l'opposition « Arc-en-ciel du Congo » a donné sa position sur toutes les questions politiques de l'heure. Réagissant par rapport au processus électoral, plus particulièrement de la liste provisoire des candidats présidents publiée par la CENI, ce regroupement politique de l'opposition déplore sans ambages l'invalidation de deux candidats à savoir J-P Bemba et Adolphe Muzito.

