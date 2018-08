Algérie: Coupe de la CAF - L'USMA composte en leader son billet pour les quarts

- L'USM Alger a composté son billet pour les quarts de finale enterminant à la première place du groupe D, après sa victoire devant les Kényans de Gor Mahia 2 à 1, mercredi au stade 5-Juillet (Alger) pour le compte de la 6e et dernière journée de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Evoluant sur une pelouse en très mauvais état et en présence du nouveau sélectionneur national Djamel Belmadi, l'USMA a pris les choses en main dès l'entame de match, avec un système de jeu orienté vers l'attaque. Elle parvient alors à obtenir dès la 10e minute un penalty pour une faute de main dans la surface mais que rate le revenant Meftah.

Malgré l'absence de quelques éléments de taille dans l'échiquier du technicien français Thierry Froger pour cause de suspension (Benkhemassa, Bouderbal, Mansouri et Benyahia), l'enjeu pour l'équipe de Soustara était grand : assurer la victoire à domicile et la première place du groupe D pour se mettre à l'abri ainsi de toute mauvaise surprise.

Les Usmistes continuaient à presser en cette première période avec la présence de trois attaquants (Yaya, Meziane et Ibara), tout en restant méfiants au milieu du terrain face à une formation kényane qui pouvait à tout moment renverser la vapeur et créer des problèmes aux coéquipiers du capitaine Zemmamouche.

La domination des Rouge et Noir a été concrétisée à la 36e minute de jeu avec l'ouverture du score par l'attaquant congolais Ibara d'une superbe tête croisée, profitant d'un corner bien botté par l'arrière gauche Chérifi.

Libérés par cette ouverture du score, les Usmistes avaient la possibilité d'aggraver la marque suite à une superbe occasion de la tête, signée Yaya après un excellent travail du Congolais Ibara sur le côté droit.

Au retour des vestiaires, l'USMA a accentué de plus en plus sa domination sans pour autant arriver à ajouter ce deuxième but qui donnera plus de confiance à la formation algéroise.

Malgré la sortie de deux éléments clés dans l'attaque usmiste, à savoir Yaya et Ibara, remplacés par Sayoud et Mahious, l'USMA a continué à se montrer dangereuse, chose qui a permis l'inscription du 2e but par l'entremise de Sayoud (80'), sur une passe lumineuse de l'arrière gauche Benmoussa qui venait juste de faire son apparition sur le terrain.

Les Kényans sont tout de même parvenus à réduire la marque dans la foulée par l'entremise de leur attaquant Tuyisenge (83') suite à une erreur de marquage dans la défense usmiste.

Dans l'autre match de cette poule, les Rwandais de Rayon Sports ont également composté leur billet pour les 1/4 de finale à la faveur de leur victoire face aux Young Africans de Tanzanie 1 à 0.