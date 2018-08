Ile Maurice: Tennis de table / Championnats d'Afrique - Sept pongistes engagés à Maurice

Sixième et probablement dernier jour d'interrogatoire pour Álvaro Sobrinho. L'homme d'affaires angolais… Plus »

Sept pongistes feront le déplacement à l'lle Maurice. Setra Rakotoarisoa, pièce maîtresse du tennis de table malgache, Rado Marcel, Nandrianina Razafindralambo alias Linoh et l'expatrié Stephen Ravonison seront engagés chez les hommes. Stephen Ravonison est le fils de Tintin Ravonison, connu dans le milieu politique malgache. Du côté des dames, la fédération a confié la mission aux joueuses expérimentées à savoir Niantsa, Harena Dimbimiarilanto et Rondro Rajaonah. Tiana Ratsimbazafy, le numéro un malgache ne fera pas le voyage. « On est un peu en retard par rapport aux autres pays. Nous alignerons nos meilleurs joueurs et joueuses à Maurice, ce dans la perspective d'améliorer leur classement continental et mondial » a expliqué Tahiry Rakotoarisoa, directeur technique national (DTN).

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.