Madagascar: Restaurant - Chef Marius débarque à Antsirabe !

On ne l'a pas vu depuis un laps de temps, mais le revoilà qui rebondit de plus belle et dans la plus française des villes malgaches, à Antsirabe, où il tient un restaurant (gastronomique) à Antsenakely.

Il, c'est le Chef Marius Rafiakarana qu'on connaissait dans une émission de MaTV et qui fait aujourd'hui étalage de tout son talent au grand bonheur de la bonne cuisine. Avec la manière, car il vous fait un « poisson au coco » en direct et en 24mn, chrono en main. En un tournemain, il sort de ses fourneaux, des mets plus délicieux les uns les autres.

Des mets dignes d'un Chef étoilé, mais à des prix sacrifiés. Car pour Marius Rafiakarana, la passion de la cuisine et le bonheur d'offrir viennent avant toute chose. Le tout avec le sourire de sa femme qui fait de l'accueil sa spécialité.

Pour l'instant le couple n'a pas de brigade à sa disposition, mais cela va se faire dans un avenir proche, tant le Chef Marius est parvenu en si peu de temps à fidéliser une nouvelle clientèle du « Myzen Ramen », le nom de ce restaurant pas comme les autres. S'il concocte avec amour les plats malgaches bien connus, le Chef Marius est aussi devenu un grand spécialiste de la cuisine asiatique incluant les fameux sushi japonais.

La cadre est agréable et le service soigné. Des atouts qui font du « Myzen Ramen » un des endroits les plus prisés d'Antsirabe.