Madagascar: Poule des As - Plus droit à l'erreur pour CNaPS et Fosa

La quatrième journée de la fameuse Poule des As regroupant dans un rush final les quatre meilleures formations de Madagascar va-t-elle permettre au Fosa Juniors et à la CNaPS Sport de poursuivre leur marche en avant ? C'est toute la question, même si on ne se méfiera jamais de la réaction du FC Vakinankaratra, étonnant troisième.

Si le titre de champion de Madagascar 2018 se joue véritablement lors de la dernière journée à Vontovorona entre la CNaPS Sport et Fosa Juniors, cela ne signifie pas que ces deux clubs peuvent se permettre de lever les pieds pour leurs matches de dimanche.

Fosa favori. C'est le cas notamment pour Fosa Juniors qui reçoit au stade Alexandre Rabemananjara le FC Vakinankaratra. Certes, et dans son jardin, Fosa part avec la faveur des pronostics d'autant plus que l'entraîneur Bob Kootwij doit impérativement montrer qu'il est en mesure de recentrer sa troupe après cette défaite face à la CNaPS.

La question se pose quand il se permet de laisser sur les bancs un Santatra dont on connaît les qualités de meneur. On ne va pas dire que Babou est mauvais, mais ce dernier est mieux utilisé comme joker.

La fièvre du samedi. La méfiance est de mise, car ce dont on est sûr c'est que les Antsirabéens ne viendront pas à Mahajanga en victimes expiatoires. Ses grands défenseurs continueront de faire le ménage.

L'autre match aura lieu le samedi, à 14h30, à Mahamasina avec le choc Elgeco Plus- CNaPS Sport. Si la CNaPS Sport peut rééditer son exploit du match aller (3 à 1), Elgeco Plus aura à cœur de sauver les meubles. Car théoriquement, Dino et ses amis n'ont plus rien à gagner sinon un dernier baroud d'honneur toujours possible depuis le retour sur blessure de Zola qui a marqué contre le HZAM.

Les batailles promettent d'être rudes, car on connaît les rivalités qui existent entre ces deux formations.

Et c'est tant mieux pour le spectacle pour une fièvre de samedi après-midi...