Madagascar: Narison et Jovial - Des candidats importés

Des candidats qui ont vécu assez longtemps à l'étranger et qui ont pensé apporter leur savoir-faire pour le pays. Ils se sont ainsi porté candidats à la prochaine élection présidentielle.

Il s'agit notamment du candidat n°16 le Professeur Narison Stephan et Imbeh Serge Jovial portant le dossard n°26. Vu qu'ils ont passé de nombreuses années à l'extérieur du pays, on a tendance à les qualifier de « candidats importés ». En ce qui concerne le candidat n°16 de l' « Antoko Gasy Miara Mandroso » (AGMM), il est né à Antsakabary Nord en 1951, issu d'une famille d'enseignants, il a passé son enfance dans la brousse. Admis à l'ENS de Paris pour préparer son doctorat 3e cycle, mais c'est à Marseille qu'il a soutenu sa thèse de doctorat d'Etat en 1980. Post-Doc à l'ICTP de Trieste (1979-81), boursier et chercheur associé au CERN de Genève (1981-83), boursier Von-Humboldt et DFG à Heidelberg (1991-92), il a été chercheur associé dans différents centres (Stanford et Michigan-US, Moscow-RU, Heidelberg et Munich-DE, Barcelone-ES, Vienne-AU, Tsukuba-JP, Taipei-TW, Pékin-CN, Sao-Paulo-BR). Directeur de recherche au Laboratoire Univers et Particules du CNRS de Montpellier depuis 1984, il a publié des livres spécialisés à l'Université de Cambridge (Angleterre) en 2002 et à World Scientific (Singapour) en 1989.

Imbeh Serge Jovial a déjà exercé dans le centre d'affaires du groupe à la Défense-Paris.

Professionnalisation. Quant à Imbeh Serge Jovial présenté par l' « Antoky ny Fivoaran'ny Malagasy » (AFIMA), il est né le 13 septembre 1978 à Soavinandriana-Antananarivo III. Il est le dernier fils d'Imbeh et de Hoareau Ravaohita Jeannette. Après son baccalauréat en 1997, il a intégré l'Institut des Managements où il a obtenu son diplôme d'études supérieures en Management, spécialisation en finance. Après ses études à Madagascar, il a quitté l'île et rejoint l'université de Limoges de 2002-2003 pour poursuivre ses études au sein de la faculté de l'économie de ladite université. En outre, il a intégré l'ESC de Toulouse en 2004 afin d'orienter dans la professionnalisation de ses formations. Il a commencé en 2006, sa carrière professionnelle en intégrant la société générale « Corporate & Investment Banking » dans le centre d'affaires du groupe à la Défense-Paris... Bref, des parcours impressionnants pour ces deux candidats.