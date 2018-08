Tunisie: Prise en charge psychologique de la victime

Dans la région de Bir El Aïch relevant de la délégation de Goubellat du gouvernorat de Béja, une grand-mère et sa fille ont été agressées par des délinquants.

Un groupe de cinq délinquants, dont un agent sécuritaire, ont fait irruption dans une maison située à Goubellat et y ont agressé la mère et la grand-mère avant de kidnapper la petite-fille de 15 ans et de la violer dans un endroit isolé.

Cette dernière a été retrouvée par les unités sécuritaires jetée dans un oued de la région de Goubellat. La jeune fille a été transportée à l'hôpital pour effectuer les traitements nécessaires. Puis, elle a été confiée à l'un de ses proches.

A noter que les cinq individus responsables du drame ont été arrêtés et interrogés.

Des mesures ont été prises par le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées comme l'a révélé M. Mondher Bjaoui, délégué de la femme, de la famille, et de l'enfance à Béja pour prendre en charge cette famille et fournir une assistance psychologique à la jeune fille.