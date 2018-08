Tunisie: Les professionnels tirent la sonnette d'alarme !

La Banque africaine de développement (BAD) et la FAO ont convenu, récemment, d'intensifier leurs efforts… Plus »

Certaines marques commerciales ont accaparé une part importante du marché et se sont imposées dans presque toutes les régions grâce à la Franchise. De petits éleveurs n'ont pas pu, ainsi, trouver une bonne place dans ce marché où la concurrence est des plus rudes. Ces petits producteurs sollicitent une intervention de l'Etat pour qu'ils puissent continuer leur activité en leur fournissant une aide financière pour l'acquisition des matières premières.

Actuellement, ces locaux sont destinés uniquement à la vente des poulets. Quoi qu'il en soit, des solutions radicales doivent être trouvées afin d'éviter la disparition de cette filière qui fait travailler des milliers de personnes dans toutes les régions. Parmi les dispositions à prendre, les professionnels citent le rétablissement du système des quotas pour que chaque producteur sache, à l'avance, les quantités à produire en évitant d'inonder le marché. Il s'agit aussi de lutter contre la contrebande et contre la vente non autorisée des poulets. Un autre point important à prendre en considération concerne l'assainissement des circuits de distribution pour qu'ils ne soient pas investis par des intrus qui ne font pas partie des producteurs agréés.

Dans certaines régions, l'élevage des poules constitue une activité courante menée par des familles qui ne s'empêchent pas de vendre une partie de leur production à des prix relativement bas alors que l'autre partie est utilisée pour leurs propres besoins. A noter que les services d'hygiène et de la propreté ont interdit formellement l'abattage anarchique et clandestin, et ce, pour préserver la santé du consommateur. Par le passé, l'abattage se faisait dans le local même de vente des poulets, dans des conditions précaires sans tenir compte de l'hygiène.

