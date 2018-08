Tunisie: Deux derbys pour commencer...

Le tirage au sort du calendrier de la Ligue 2 du football professionnel a été effectué mardi à la Maison de l'arbitre, au siège de la Fédération tunisienne de football.

La compétition réunira, à partir de cette saison, 24 équipes réparties en deux groupes. Ces équipes disputeront 11 journées en aller et retour, et au terme desquelles le premier de chaque poule sera promu en Ligue 1 et les deux derniers seront relégués en Ligue III.

La première journée, prévue le vendredi 21 septembre, proposera deux derbys médeninois, dans le cadre de la poule A. Le CO Médenine, équipe reléguée de la Ligue 1, se déplacera chez le nouveau promu, l'ES Jerba, tandis que l'ES Zarzis, qui vient aussi de quitter l'élite, accueillira son voisin, l'AS Djerba.

Composition des poules

Poule A: ES Zarzis, AS Marsa, O.Béja, CO Médenine, AS Djerba, Sfax RS, CS Korba, AS Ariana, US Siliana, AS Soliman, AS Oued Ellil, ES Jerba.

Poule B: EO Sidi Bouzid, EGS Gafsa, AS Kasserine, Jendouba Sports, SC Ben Arous, SS Sfaxien, ES Hammam-Sousse, SA Menzel Bourguiba, CS Chebba, CO Kerkennah, ES Radès, CS Jebeniana.

Calendrier de la première phase (aller)

1ère journée : vendredi 21 septembre

2e j. : vendredi 28 septembre

3e j. : vendredi 5 octobre

4e j. : vendredi 19 octobre

5e j. : vendredi 26 octobre

6e j. : vendredi 2 novembre

7e j. : vendredi 9 novembre

8e j. : vendredi 23 novembre

9e j. : vendredi 30 novembre

10e j. : vendredi 7 décembre

11e j. : vendredi 14 décembre

Programme de la première journée

Poule A

ES Jerba-CO Médenine

US Siliana-AS Soliman

AS Oued Ellil-CS Korba

AS Ariana-AS Marsa

ES Zarzis-AS Djerba

Sfax RS-O. Béja

Poule B

CS Chebba-O.Sidi Bouzid

CS Jebeniana-EGS Gafsa

OC Kerkennah-ES Radès

AS Kasserine-ES Hammam-Sousse

Jendouba Sport-SA Menzel Bourguiba

SC Ben Arous-SS Sfaxien