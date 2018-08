Tunisie: Un plaidoyer pour la paix

Faire preuve de courage

Ezzedine Bouzouita, président du comité de la fondation internationale Genève-Suisse, a déclaré : « Les hommes, sortis des limbes du néant pour un grand projet, ont reçu l'espoir comme moteur d'action. Malgré tous les cynismes et tous les scepticismes, hérités des païens de l'Antiquité qui ne croient en aucune vérité, ils affirment: oui, cela est encore possible ! C'est le moment ». Et notre interlocuteur d'ajouter : «Maintenant, tout paraît tellement compliqué et presque sans solution. Quand on atteint le fond, et lorsqu'on est doté d'un minimum de lucidité, de courage et d'un vrai engagement envers ses contemporains et pour les générations futures, on se décide à renoncer à Machiavel, à abattre toutes les cartes, à mettre la main dans la main pour réaliser le miracle. C'est peut-être uniquement pour cette raison que les hommes ont été plantés sur une merveilleuse planète, baptisée Terre. Ils peuvent encore la sauver, après l'avoir bien massacrée, génération après génération ».

De son côté, Moncef Saidi, fonctionnaire au ministère des Finances, a révélé :«Pour réussir ce vrai pari vital, il faut investir dans la paix, la solidarité et une éducation réelle pour tous les peuples, et non dans leur abrutissement à travers une éducation biaisée et frelatée, ou dans les conflits agencés exprès, ou dans les manipulations systématiques, soutenues par toutes les technologies modernes et la langue fourchue».

La sagesse populaire ancestrale dit : «ll vaut mieux traiter avec un partenaire sage avec lequel on s'entend plutôt qu'avec un partenaire inconscient qu'on peut tromper facilement».

«Nous invitons cordialement tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, de par le monde, à joindre leurs efforts par le biais de notre ONG à nos efforts pour la promotion de la concorde et de la paix à travers le monde, pour augmenter les chances de survie et de prospérité de l'humanité en général», a conclu M. Saidi.