Tunisie: Nouvelle formule à deux vitesses

Le nouvel exercice se jouera selon une nouvelle formule proposée par la DTN et approuvée par les clubs lors de l'assemblée générale de l'instance fédérale, tenue au cours de la précédente saison.

Douze clubs au lieu de dix composeront désormais la Nationale A. Les deux nouveaux promus sont le CSHLif et l'USCarthage. Cet élargissement de l'élite devrait relever le niveau de l'épreuve et permettre aux équipes de travailler davantage avec un nombre plus élevé de matches. La première étape s'étalera sur vingt-deux journées en aller et retour et à poule unique.

Les six premières équipes du classement formeront le play-off. Celle qui termine la phase initiale en première position bénéficiera d'un bonus de deux points. L'équipe classée deuxième se contentera d'un seul point de bonus. Les six prétendants se rencontreront en aller et retour. L'équipe qui totalisera le maximum de points sera déclarée championne.

Le play-out regroupe les équipes classées de 7 à 12 du tableau de la première phase. Le septième classé entamera cette phase avec un bonus de deux points. Le huitième avec un bonus d'un point. L'équipe qui terminera douzième rétrogradera en Nationale B. Celle qui occupera l'avant-dernière place jouera les barrages face à la deuxième équipe du tableau final de la Nationale B.

La journée inaugurale du championnat nous propose déjà un choc. Il s'agit de la rencontre Espérance de Tunis-Club Sfaxien, les deux finalistes du championnat et coupe de la saison écoulée. Ce sera un avant-goût de la Supercoupe prévue le 26 octobre.

Notons que la première phase s'achèvera le 26 janvier alors que la deuxième débutera le 6 février.