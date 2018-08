Afrique du Nord: Coupe de la Confédération - l'Afrique du nord toujours au top en quarts

Le tableau des quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF est complet. Le Raja Casablanca, Rayon Sports, USM Alger, Enyimba et le CARA se sont ajoutés à la Renaissance de Berkane, AS Vita Club et Al Masry qui avaient déjà leur ticket avec cette dernière journée.

Et comme en Ligue des champions, le nord du continent est le plus représenté avec 4 formation dont deux du Maroc: le Raja et Berkane qui sera à sa première.

L'Egypte présente une équipe, tout comme l'Algérie.

Au Sud du Sahara, Enyimba est le seul issu de la zone Ouest, tandis que CARA, Rayon Sports (pour la première fois) et l'AS Vita Club représentent la zone Centre.

Pour connaitre les affiches des quarts de finale, rendez-vous le 3 septembre au Caire à partir de 17h GMT pour le tirage au sort. Les premiers de groupes seront opposés aux seconds de groupes mais deux formations d'un même groupe durant le premier tour ne peuvent s'affronter.