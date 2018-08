Algérie: Ligue des champions - L'ES Sétif revoit ses ambitions

L'ES Sétif s'est qualifiée mardi pour les quarts de finale de la Ligue des Champions d'Afrique de football, en s'imposant face au MC Alger 2 à 1.

Sétif, qui comptait 0 point au terme de la 2e journée, a réussi une remontée spectaculaire pour arracher au final sa qualification pour le prochain tour, sous la conduite de l'entraineur marocain Rachid Taoussi.

Avec cette qualification, l'Aigle Noir semble définitivement prendre son envol tant sur le plan national que continental. Désormais, les ingrédients sont réunis pour tenter de relever le défi sur le plan africain et aller chercher pourquoi pas le trophée de la CAF Ligue des Champions.

«On a joué une finale et les deux équipes méritent la qualification sauf que nous, on a été efficaces. On en a marqué deux et on cherchait le break. D'ailleurs, on a attaqué tout au long de la première mi-temps.

On revient de loin, car quand j'ai pris la barre technique, l'ESS était éliminée, mais ceux qui nous ont critiqués pour le nul face au TPM, ce point vaut son pesant d'or pour nous permettre de passer en quart. Maintenant, c'est sûr, nos ambitions vont grandir, mais on va gérer match par match et aller le plus loin possible.

On a joué cette finale amoindris avec des joueurs blessés comme Djabou et Bouguelmouna, mais on a su gérer notre rendez-vous. L'ESS est un grand club qui fera tout pour être à la hauteur des attentes en cette Ligue des champions,» a confié l'entraineur de Sétif Rachid Taoussi.