Sénégal: L' association des pêcheurs en activité s'erige en bouclier d'Omar Gueye

«Il faut disposer une copie du permis de pêche en cours de validité, une copie de la carte d'immatriculation de la pirogue, une facture pro-forma établie par un concessionnaire de moteurs agréé par le ministère de la Pêche et de l'Economie maritime et choisie par le demandeur, un acte d'engagement type à remplir dans lequel il s'engage à ne pas vendre ni céder le moteur pour quelques raisons que ce soit ni au Sénégal ni à l'étranger.

Si c'est un chantage, cela ne passera pas. On ne peut pas tolérer que des gens se livrent à des attaques pour rendre illégal ce qui est déjà légal. Il n'est de l'autorité d'aucune personne de nommer ou de destituer Omar Gueye. C'est de la responsabilité de Macky Sall», a martelé Mamadou Diop Thioune, haut conseil des collectivités territoriales, leader de «Plaidoyer pêche et aquaculture».

Suite à l'assemblée générale organisée à Saint-Louis par l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal (Unapas ), demandant le départ du ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, Omar Gueye, l'Association des pêcheurs en activité qui regroupe ceux de Yoff, de Saint-Louis, de Fass Boye, de Cayar et de Kafountine, est montée au créneau pour défendre son ministre de tutelle.

En réplique à l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal (Unapas), réclamant le départ du ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, l'Association des pêcheurs en activité s'érige en bouclier d'Omar Gueye. En conférence de presse hier, mercredi 29 août, Abdoulaye Seck, coordonnateur du Conseil local de pêche artisanale (Clpa) de Dakar et ses collègues ont demandé au président de la République, Macky Sall, le Maintien du ministre Omar Gueye à la tête de ce département.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.