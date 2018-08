Des centaines de Sénégalais seraient en instance d'expulsion en Allemagne, selon certaines sources; et la visite officielle les 29 et 30 août 2018 au Sénégal de la Chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, «pourrait faire valider ces mesures».

C'est le Réseau migration développement (Remidev) et la Plateforme citoyenne sénégalaise Migration - Liberté de circulation - Droit d'asile qui expriment ainsi leur inquiétude par rapport aux conséquences du déplacement officiel dans notre pays de la cheffe du gouvernement allemand sur le devenir de nos compatriotes établis dans son pays.

Dans un communiqué conjoint, les deux structures relèvent que «la présence d'investisseurs allemands qui accompagnent la Chancelière au Sénégal venus pour des opportunités économiques risque d'être l'arbre cachant la forêt sur des accords qui violeraient les droits et intérêts de nos ressortissants dans ce pays hôte».

En témoignent, selon la source, les récents Accords signés avec le Niger depuis la précédente visite de Mme Merkel en octobre 2016 à travers un financement (27 millions d'euros) pour le «renforcement des capacités des Forces de Sécurité nigériennes mais aussi pour la maitrise de l'immigration».

Aussi tiennent-elles à «alerter l'opinion nationale et internationale sur le contexte de cette visite qui coïncide avec un durcissement des politiques migratoires depuis quelques années en Allemagne et dans les pays de l'Union européenne en général.

En raison de la montée en puissance des mouvements d'extrême droite et xénophobes tels que Pegida (qui continuent d'exiger l'expulsion des immigrés ou l'arrêt de la régularisation des réfugiés), l'Allemagne est en train de réorienter sa politique migratoire à travers des vagues d'expulsions de ressortissants sénégalais et africains en général mais aussi à travers la signature d'accords de réadmission de migrants, conditions sine qua none pour bénéficier de l'aide publique au développement», lit-on dans le texte.

D'ailleurs, pour ces organisations, au moment où presque tous les mois, des Sénégalais sont assassinés dans un pays d'accueil ou morts dans la traversée du désert ou de la Méditerranée, le gouvernement du Sénégal doit profiter de cette visite pour poser un certain nombre d'actes forts.

Il s'agit de «Renforcer sa position à l'endroit des pays d'accueil sur la protection de nos ressortissants à l'étranger (une condition pour la signature d'accords économiques) comme le font les Etats Unis ou les pays européens...»; «Refuser de signer tout accord de réadmission forcée de ses ressortissants qui briserait des vies de nombreuses familles sénégalaises».

Il s'y ajoute: «Négocier pour l'assouplissement des visas dont les refus sont une des principales causes de ces drames dans la mer ou dans le désert»; «Négocier avec les pays d'accueil sur la portabilité des droits sociaux des migrants candidats au retour ou revenus de manière forcée» et «Passer d'une gestion clientéliste et opportuniste de la migration à une gouvernance inclusive et concertée de la migration», concluent les signataires du texte qui profitent de cette occasion pour féliciter les deux gouvernements pour la qualité des relations qu'ils continuent à perpétuer et à consolider.