Le CESAG, en partenariat avec l'Association Africaine de Comptabilité et de Finance (AAFA), organise la 8ème conférence annuelle Africaine de Comptabilité et de Finance. Cette manifestation d'envergure internationale aura lieu du 04 au 07 septembre 2018 au CESAG pour la journée du 04 septembre 2018 (colloque des doctorants), les 05 (cérémonie officielle d'ouverture) et 06 septembre 2018 (ateliers et panels) sur le thème : «Gouvernance et soutenabilité du développement en Afrique».

Selon le communiqué, l'AAFA est une organisation constituée en 2011 dont l' objectif est d'offrir aux universitaires, aux praticiens et aux décideurs politiques, une plateforme d'échanges, de partage d'expériences et de réflexions sur les pratiques de la Finance, de la Comptabilité, de l'Audit et du Contrôle de Gestion, et de la Gouvernance en Afrique.

Organisée pour la première fois en Afrique francophone sous la houlette du CESAG, l'édition 2018de la conférence annuelle accueillera plus de 300 participants en provenance d'Afrique francophone et anglophone, du Maghreb, d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Océanie.

Le thème de l'édition 2018 croise la quintessence des réflexions autour de la gouvernance en Afrique à l'aune d'une croissance équitable et soutenue. En effet la résilience de notre espace communautaire passera inexorablement non seulement par un système financier comptable fort, structuré, et inclusif, mais également, par l'adoption et l'adaptation de cadres institutionnels propres à notre continent.

Aussi, les récentes réformes en matière de gestion des finances publiques, notamment l'usage de la « Budgétisation Axée sur la performance » préconisé par l'UEMOA, et ses impacts en matière de comptabilité et de gestion des finances publiques seront au cœur des échanges.

Le Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion (CESAG), établissement public international de l'Union Economique et Monétaire Ouest-africaine (UEMOA), est spécialisé dans la formation, le conseil et la recherche en gestion.

Sa création émane d'une volonté politique de doter les pays de l'Union, d'une institution de formation, de consultance et de recherche en management, afin de mettre en œuvre le protocole additionnel n°II des politiques sectorielles de l'UEMOA, relatif au renforcement des capacités managériales des cadres.

A l'occasion de sa réunion du 20 septembre 1996, le Conseil des Ministres de l'UEMOA a confié à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), la tutelle du CESAG pour le compte des Etats de l'UEMOA.

Pour ce faire, l'institution communautaire contribue à l'intégration régionale par la formation, l'appui-conseil et la recherche, afin d'améliorer les performances des entreprises et autres organisations publiques et privées.

Statutairement, le CESAG dispose de deux (2) organes de gouvernance : le Conseil d'Administration de 12 membres présidé par le Gouverneur de la BCEAO, le Conseil Scientifique et Pédagogique, dirigé par un Professeur de rang A. Le Directeur Général est nommé par le Conseil d'Administration.

De 1982 à nos jours, le CESAG a su développer des corpus de formation de haut niveau, mener et conduire des activités d'appui-conseils au bénéfice des entreprises, des organisations, des administrations publiques et privées. Il a pu s'adapter aux besoins de formation de plus en plus croissants au niveau régional et ce, malgré la complexité du secteur de l'enseignement supérieur.

Pour maintenir son leadership, le CESAG a misé sur des projets novateurs et structurants, en réponse à l'évolution des besoins de son environnement notamment : le Projet CLEAR dans le domaine du Suivi/Evaluation en partenariat avec Banque Mondiale, le Projet YALI (Young African Leadership Initiative) en collaboration avec l'USAID, et le projet PRECAF avec The MasterCard Foundation, dans le domaine de la finance inclusive en milieu rural.

Le CESAG a également signé des conventions majeures avec respectivement la Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (SID), une filiale de la Banque Islamique de Développement (BID) dans le domaine de la finance islamique.

En effet, en janvier 2016, le CESAG et la Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (SID ou ICD en Anglais), ont signé une convention, pour mettre en place l'Académie Ouest Africaine de la Finance Islamique (AOAFI) dont les principales activités de l'AOAFI sont : la formation (MBA, certificats, séminaires); la recherche et le conseil.

Pour rappel, le CESAG en sa qualité de membre de l'AAFA organise la 8ème Conférence annuelle de l'Association, en tant que structure régionale francophone, dont le siège est à Dakar, au Sénégal.

L'Association Africaine de Comptabilité et de Finance (AAFA) a été créé en 2010. Elle est la principale Association panafricaine de la comptabilité et de la finance dans le milieu universitaire et professionnel, qui influence activement les connaissances et les pratiques comptables et financières en Afrique.

Depuis sa création en 2011, l'AAFA s'est imposée comme la plateforme majeure de collaboration avec les universitaires, les praticiens et les politiques, dans l'amélioration de la gouvernance privée et publique.

Sa mission s'étend au-delà des pays anglophones et couvre les autres régions africaines, comme l'Afrique francophone, qui est perçue comme l'une de ses caractéristiques les plus distinctives.

L'AAFA remplit sa mission essentiellement à travers des conférences et colloques, et des collaborations directes avec les établissements universitaires.

Sa conférence phare est le Congrès annuel Africain de Comptabilité et Finance qui a lieu en Septembre de chaque année dans un établissement universitaire, reconnu pour mener des réflexions sur les questions contemporaines en comptabilité et finance.

L'AAFA est gouverné par un Bureau Exécutif de 11 membres dirigé par un Président élu pour un mandat de deux ans, un Vice-Président, un Trésorier, un Secrétaire Administratif, cinq Représentants régionaux, un Représentant des praticiens, et un représentant de la Revue de l'AAFA.

Les membres sont constitués des universitaires (de toute nationalité), praticiens et décideurs politiques. En plus de ces membres individuels, il y a des membres institutionnels.

Le premier Congrès a été organisé en 2011 à Accra, au Ghana et a réuni 150 délégués venus de 15 pays représentant 45 universités à l'Ecole de Commerce de University of Ghana. 87 communications avaient été présentées en 24 sessions parallèles sur deux jours.