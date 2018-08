Sénégal: L'ambassadeur indien prône «un sursaut» économique

L'ambassadeur de l'Inde au Sénégal, Rajeev Kumar, souhaite voir son pays et l'Afrique palier ensemble les défis respectifs qui les interpellent. Ce, en renforçant la coopération, à travers le développement industriel, infrastructurel, commercial... Il l'a dit, hier mercredi, au Centre Ouest africain de recherche (Warc), lors d'un panel de discussion sur les relations entre l'Inde et l'Afrique.

L'Inde, un partenaire de l'Afrique de longue date aux similitudes socioculturelles et historiques incontestables, est largement favorable à un sursaut de coopération économique pour faire face aux défis respectifs auxquels font face.

Déjà que la culture indienne a été bien épousée à travers les séries indiennes et autres, à présent, l'heure est au renforcement de la coopération aux plans industriel, infrastructurel, commercial, entre autres, pour relever les défis du développement.

C'est ce que l'ambassadeur de l'Inde au Sénégal, Rajeev Kumar, a laissé entendre, hier mercredi, au Centre Ouest africain de recherche (Warc) de Dakar, lors d'un panel de discussion sur les relations entre l'Inde et l'Afrique.

Le prétexte de ce panel, l'analyse du discours du Premier ministre indien, Narendra Madi, au Parlement ougandais, lors de sa visite officielle le 25 juillet dernier.

Dans sa communication, le diplomate a rappelé le niveau de coopération entre l'Inde et le Sénégal dans bien des secteurs de la vie économique du Sénégal, à savoir les Industries chimiques du Sénégal (Ics), les chemins de fer, la pêche, l'agriculture, l'éducation et la formation.

Et, pour tous ces secteurs, l'ambassadeur résident au Sénégal a estimé que le temps est venu de voir ensemble les voies et moyens à mettre en œuvre pour marquer un sursaut dans la coopération.

«Mahatma Gandhi, reste un leader, un visionnaire, un modèle de liberté universelle et d'engagement bien connu et respecté en Afrique. Et ceci, non pas seulement pour avoir séjourné pendant 21 ans en Afrique, mais pour ses qualités morales du mouvement de l'indépendance.

Et nulle part ailleurs, il ne s'applique le plus qu'en Afrique», avait dit Narendra Madi, Premier ministre indien, au Parlement ougandais lors de sa visite en Afrique.

Selon le diplomate, «l'Inde est aussi un pays pauvre. Il a autant de défis, voire plus que le Sénégal au regard de sa population qui fait plus d'un milliards d'habitants. Donc, il fait face aux défis de la population et de la croissance. Et, sur ce, nous pensons qu'il serait utile et nécessaire de renforcer la coopération pour tirer le meilleur des potentialités entre l'Afrique et l'Inde.»

Dr Saliou Dione a estimé que le contexte actuel oblige les coopérants à établir une relation horizontale. «La relation entre coopérants doit être horizontale et non verticale. Chaque pays doit se sentir dans cette coopération. En clair, il s'agit de faire en sorte que l'Afrique ne se voit pas ou ne se considère pas devoir revivre une nouvelle colonisation économique».

Lui emboitant le pas, Dr Omar Thiam a souhaité que la coopération avec l'Inde soit mieux accentuée sur les relations scientifiques et culturelles notamment dans les départements des langues.

Ce, en mettant en place un Cendre d'études de la langue indienne. «Celui-ci va sans doute faire avancer les relations entre le Sénégal et l'Inde, en permettant aux étudiants et chercheurs des deux pays respectifs de mouvoir pour plus de connaissance», a-t-il soutenu.