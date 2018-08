Gabon: Législatives 2018 - Et si David Ella Mintsa était le nouveau visage du Ntem dans le « Grand Nord » ?

Il devra donc convaincre avec sa vision de rassembler plus que jamais les fils et des filles du canton Kess-Koum-Mboa. D'où d'ailleurs ses récentes causeries dans les différents cantons de sa circonscription électorale.

Après avoir déposé sa candidature le 25 août dernier, au siège du Centre Gabonais des Elections (CGE) de Bitam, David Ella Mintsa entend tout mettre en œuvre avec son suppléant, André Ella Assoumou (actuel Directeur du Centre de formation professionnelle et de perfectionnent (CFPP) de Libreville) pour remporter cette élection, qui constitue son premier challenge politique, dans le 4e siège regroupant les Cantons Koum, Kess et Mboa'a.

Jouissant d'un fort capital sympathie sur le plan national, et départemental, pour avoir été entre autres, pendant longtemps le présentateur vedette du 20 Heures sur la première télévision publique du pays, celui que certains donnent déjà comme perdant pour être un novice en politique, aura bel et bien sa carte a joué dans la province du Woleu Ntem !

