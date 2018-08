Sénégal: Concerts d'artistes sénégalais en Europe - Les raisons de la délocalisation

«Les artistes gagnent certainement en notoriété en jouant dans ces grandes salles. Mais au niveau financier, le gain n'est pas toujours important. Le chanteur est juste payé par le promoteur et son seul et unique défi est de remplir la salle ou bien à défaut de faire déplacer du monde», dixit Fadel Lo.

Sur ce, Alassane Cissé embouche la même trompette. Pour lui, les artistes ont de «bons cachets» en plus de gagner en termes de «contacts et de relations».

Pape Diouf avait lui réussi à faire le plein au Zénith. Viviane a été la plus mal lotie en peinant à déplacer du monde au Zénith», soutient Fadel Lo. Toutefois, ajoutera-t-il, «le plus important, c'est de réussir à produire un beau spectacle mais, il n'est pas question de tout faire pour remplir les salles.

Allant plus loin, il dira que «cela montre que la musique sénégalaise s'exporte». Un avis que ne partage pas son confrère Fadel Lô. Pour ce dernier, «malgré tous les efforts des artistes, le mbalakh peine à s'imposer en Occident et ces spectacles sont toujours suivis en majorité par des sénégalais».

Tout a commencé avec le lead vocal du groupe Super Etoile, Youssou Ndour. A travers son Grand Bal qu'il organise à Bercy depuis les années 2000, il réussit à rassembler la communauté africaine et même plus. Aujourd'hui, la jeune génération d'artistes lui emboite le pas en allant elle-aussi à l'assaut du public de la diaspora.

