Gabon: Législatives 2018/ Landry Stivérick Moussambi - "Je m'engage pour deux missions"

interview

Les différents états-majors politiques au Gabon ont dévoilé les visages de leurs prétendants à l'Assemblée nationale. Landry Stivérick Moussambi sollicite les suffrages des populations du 4ème arrondissement de la commune de Port-Gentil.

Il va en course aux législatives sous la bannière du Parti pour le développement et la solidarité sociale. Ses qualités d'instituteur depuis 2005 ont fait de lui, entre autres, le principal arrangeur de foules lors des sorties officielles du PDS. Le terrain, Landry Moussambi le connait pour avoir été élu Conseiller municipal, il veut inscrire une nouvelle page de son parcourt

Les instances du PDS vous ont désigné pour défendre leur vision au 4ème arrondissement de Port-Gentil. D'abord, en quelle année, vous atterrissez en politique et, votre 1er parti ?

Je me lance en politique en 2008 en qualité de modérateur dans le directoire de campagne de ce qui fut l'ancêtre du Parti pour le développement et la solidarité sociale (PDS).

J'ai été au cœur de la campagne de cette liste indépendante conduite par Sansdouté Nzamba Ibouanga au 4ème arrondissement de Port-Gentil. Le seul et unique parti politique où j'ai rempli une fiche d'adhésion est le PDS.

Aujourd'hui votre parti tente de rajeunir ses cadres. Vous avez été investi, une fois au Palais Léon Mba, quel est votre engagement pour cette circonscription ?

Mon challenge sans prétention aucune, c'est rendre le 4ème arrondissement audible. Je m'engage avec proximité, simplicité, humilité et modestie pour raviver la flamme de l'espoir. Je m'engage pour 2 missions : ma mission constitutionnelle, consistera à voter les lois, consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement.

Ma mission sociale, quant à elle, me conduira à me mettre à l'écoute et au service de mes concitoyens par des aides, soutiens et actions sociales multiformes.

Je m'engage, tout autant, à dépoussiérer tous les projets à l'abandon de même que l'ensemble de chantiers à l'arrêt. Le 4ème arrondissement n'a pas besoin d'un être providentiel. Cette circonscription n'a, assurément, pas besoin d'un super homme.

En peu de mots, vos priorités au soir du 6 octobre ?

Il nous faut simplement : un député volontaire que je serai. Un élu qui entretient les rapports fusionnels avec son peuple. Un représentant à l'écoute des détresses de ses administrés.

Je m'engage pour une solidarité sociale accrue conformément à l'idéologie de mon parti, le PDS. Vous et moi, osons. Une fois à l'Assemblée nationale, je pense, en outre, que le 4ème arrondissement a besoin d'un député qui quitte des quartiers pour le palais et non celui qui va du palais pour les quartiers.