Congo-Kinshasa: Devant la CPI, Bosco Ntaganda prend une dernière fois la parole

L'enjeu de ce procès est donc de démontrer que Bosco Ntaganda a bien donné les ordres et planifié les opérations pendant cette conquête de l'Ituri mené entre 2002 et 2003. S'il encourt jusqu'à 30 ans de prison, les victimes devront encore se montrer patientes : les juges de la CPI pourraient ne pas rendre leur verdict avant des mois, voire des années.

Si sa défense se voulait humaine, Bosco Ntaganda doit pourtant répondre de dix-huit chefs d'accusation au total, dont treize crimes de guerre et cinq crimes contre l'humanité commis entre 2002 et 2003, à savoir meurtres, viols, esclavage sexuel, attaque de civils et de biens protégés, pillage, transfert forcé de population et enrôlement d'enfants de moins de 15 ans.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.