Le téléphone portable avec ses multiples fonctions permettant de communiquer, de consulter l'heure ou d'écouter la radio a bouleversé l'ordre établi et tue certains métiers, jadis très usités. C'est le cas de l'horloger. Aujourd'hui plusieurs personnes utilisent leurs téléphones portables pour consulter l'heure rendant ainsi l'avenir de la montre classique en danger.

Toutefois, les montres s'exhibent toujours à nos poignets mais nous ne les portons que pour des raisons esthétiques. Par conséquent, le métier d'horloger (réparateur de montres) est en voie de disparition dans nos sociétés. Les quelques rares personnes qui pratiquent cette profession sont en train de se reconvertir vers d'autres métiers plus rentables. Reportage.

Avec le développement des technologies de l'information et de la communication, certains métiers sont en voie de disparition dans nos sociétés. L'horlogerie fait partie de ce lot. Aujourd'hui, il est rare voire difficile de retrouver un réparateur de montre comme ce fut le cas il y a deux décennies de cela.

En effet, même si les gens portent toujours des montres, c'est plus pour des besoins esthétiques qu'une nécessité. Avec l'avènement du téléphone portable, ils ont tendance à regarder l'heure sur leurs Smartphones. D'ailleurs, la plupart des montres portées aujourd'hui n'ont pas la bonne heure ou mieux ne marchent même pas.

Du coup, il est difficile pour les quelques rares horlogers qui sont implantés dans certains coins de la capitale sénégalaise de trouver une clientèle. Oumar Ndiaye ne dira pas le contraire. Rencontré dans son atelier niché en plein centre ville, sur l'allée Robert Delmas, ce vieux qui exerce ce métier depuis 1975 soutient que les choses ne sont plus comme avant.

«On parvient à tirer notre épingle du jeu, mais il est certain que ce n'est pas comme avant. Parce que les montres «chinoises» sont maintenant vendues comme de petits pains. Donc, les gens préfèrent acheter une nouvelle montre que d'en réparer», confie-t-il.

Derrière son comptoir, vêtu d'une chemise carrelée de couleur marron, lunettes correctrices bien vissées, il procède aux derniers réglages d'une montre qu'il tient entre les mains. «Quelle heure fait-il ?», lance-t-il au propriétaire de l'objet qui attend. « Il faut éviter tout contact avec l'eau» prévient-il.

Après une formation de 2 ans au centre de formation artisanale, Oumar Ndiaye obtient son brevet d'étude professionnelle horlogerie micro-mécanique en 1974. Grace à ce diplôme, il intègre le comptoir franco-suisse qui se trouvait à l'époque à la place de l'indépendance en plein centre ville de Dakar.

Depuis la fermeture de cette entreprise où il était salarié et par ailleurs, chef d'atelier en 1989, M. Ndiaye a décidé de travailler pour son propre compte. C'est ainsi qu'il a aménagé son comptoir dans une petite et modeste pièce d'une vieille bâtisse. Depuis lors il gagne sa vie avec les maigres revenus tirés de ce métier dont il est passionné.

«Certains de mes clients viennent de temps en temps pour faire l'entretien de leur horloge ou montre qu'il ont hérité de leurs parents. Vous voyez que c'est un objet précieux et symbolique qui peut avoir des signification différentes pour les personnes qui en dispose», narre-t-il avec un petit sourire aux lèvres.

RECONVERSION VERS LA VENTE D'ACCESSOIRES

Selon lui, certains clients viennent pour acheter des piles de longue durée qu'ils vont remplacer avec les piles des montres dites «chinoises ». «Parfois, on remplace le moteur des montres « chinoises » par d'autres moteurs qui durent plus longtemps. Si tu n'y a pas beaucoup d'expérience pour trouver d'autres solutions alternatives, tu ne pourras pas en sortir aujourd'hui. Il y a une variété d'activités. Si tu es sérieux, tu peux en sortir mais sincèrement ce n'est plus comme avant.

Après avoir dépassé la soixantaine, ce n'est plus possible de trouver un autre métier. Donc, on est obligé de faire avec les moyens du bord», soutient-il.

A l'image du vieux Ndiaye, Souleymane Diallo est un jeune horloger dont l'atelier de réparation se trouve à Sicap Karack. Ce sénégalais d'origine guinéenne a embrassé ce métier en 2000 après une courte carrière de chauffeur. Selon lui, «les gens mettent toujours les montres.

Parce que chacun à ses goûts. C'est vrai que le téléphone portable a eu un impact sur l'usage de la montre, mais la montre est plus pratique. Hormis le fait qu'elle affiche l'heure, la montre c'est l'esthétique, la beauté et le luxe. C'est devenu un accessoire en quelque sorte», admet-il.

Cet homme de 35 ans, drapé d'un caftan de couleur beige assorti d'un bonnet de la même couleur est conscient que le métier d'horloger est aujourd'hui menacé par l'usage du téléphone portable. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il a pensé à se reconvertir en vendeur de montres et d'autres accessoires.

« Pour s'en sortir, je ne me limite pas seulement à la réparation. En même temps, je vends des montres de secondes mains et toutes neuves. Des gens viennent souvent me solliciter quand ils ont un problème d'argent. Ils me vendent leurs montres que je vais par la suite revendre. Donc, il y a toujours des solutions », réjouit-t-il.

LA MONTRE, UN ACCESSOIRE DE MODE

SOIRE DE MODE Initialement, la montre est un objet simple, pratique et fonctionnel. On la mettait dans sa poche et on la remontait manuellement. Par la suite, la montre-bracelet est arrivée sur le marché pour devenir un bijou à part entière.

Différents coloris, différentes marques, la montre devient un accessoire de mode, que chacun est fier d'afficher à son poignet. Produit désiré, la montre devient un produit de luxe, gage de noblesse, aussi bien pour la gent masculine que féminine.

De nombreuses marques telles que Rolex, Breitling, Omega se sont faits un véritable nom sur le marché de la joaillerie et sont aujourd'hui encore très convoités. Abdou Khoudoss Bâ, technicien en informatique voit la montre comme un accessoire qui complète l'habillement. Pour cet homme rencontré à Sicap Amitié, c'est un objet de luxe qui donne une élégance à la personne qui la porte.

« Les gens mettent la montre, mais pour savoir quelle heure il fait, au lieu de regarder la montre, ils utilisent le téléphone portable. Pour moi, la montre a toujours sa place dans la société. En fait, c'est quelque chose d'esthétique. On voit des montres de 30 mille, 50 mille et plus qui sont des montres de luxe », soutient-il.

Tout comme Abdou, Khadija étudiante en licence3 dans une école de formation de la place ne peut pas se passer de sa montre-bracelet en bronze. Moulée dans un pantalon super cent assorti d'une chemise blanche, montre bien accrochée au poignet gauche, cette fille rencontrée au marché Sandaga est en train de manipuler son Smartphone de dernière génération.

«Même si l'heure de ma montre n'est pas à jour, je ne peux pas sortir de chez moi sans mettre une montre. Sans ma montre-bracelet, je ne suis pas à l'aise. Cela fait partie de mon look. C'est vrai qu'à chaque fois je consulte l'heure sur mon Smartphone mais pour moi, la montre est un accessoire de luxe», soutient-elle.

HISTOIRE DES MONTRES

Les premières montres datent de la fin du XVème siècle (environ 1480). Il s'agissait à l'époque de montres de poche, évolution des horloges dont le balancier est remplacé par un ressort. Il faut attendre le début du XXème siècle pour voir la naissance des montres-bracelets. Jusque dans les années 20 les montres ont des mécanismes à remontage manuel c'est-à-dire, il faut retendre le ressort manuellement tous les jours.

Les montres automatiques vont bouleverser cela en 1926 avec l'ajout à leur mécanisme d'un rotor retendant le ressort lors du mouvement du poignet.

Mais, il faut attendre 1957 pour voir la première révolution dans l'univers de la montre avec l'apparition des montres électriques, ne nécessitant ni remontage manuel, ni secousses pour fonctionner. Cette invention sera suivie en 1969 de la deuxième révolution notamment la création de la première montre à quartz.