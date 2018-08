Burkina Faso: Le conseiller politique, Xu Fei, nous a rendu visite

Xu Fei a annoncé au Directeur de la rédaction, qu'il est prévu, dans les mois à venir, beaucoup d'activités avec la presse burkinabè, aussi bien publique que privée. Et ces activités vont consister en des voyages de découverte de la Chine continentale par la presse burkinabè, des conférences sur le sommet sino-africain, etc.

C'est aux environs de 16h que la V8, couleur grise transportant le conseiller politique Xu Fei et l'attaché de communication, a fait son entrée dans la cour des Editions « Le Pays ». Ils sont reçus à la porte par un comité d'accueil qui les conduit, en premier lieu, chez le Directeur de la rédaction, Boundi Ouoba. Après les civilités, l'hôte et ses invités s'entretiennent dans une ambiance bon enfant.

