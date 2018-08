Sénégal: Karim Wade et Khalifa Sall à quitte ou double

Le président Macky Sall, candidat déclaré, à la Présidentielle du 24 février 2019, a procédé hier, mercredi 29 août, au lancement de sa campagne de parrainage. Ce matin, deux autres candidats déclarés pour la conquête du même fauteuil, et pas des moindres, parce qu'il s'agit du celui du PDS, Karim Meïssa Wade et du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, seront le sort qui leur a réservé par le verdict la justice.

En effet, c'est aujourd'hui, jeudi 30 août que la Cour suprême et la Cour d'appel de Dakar vont édifier respectivement Karim Wade sur son recours en annulation du rejet de son inscription sur les listes électorales introduit et le jugement rendu en première instance de l'affaire de la caisse d'avance de la ville Dakar.

Jour décisif pour Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall. Candidats déclarés pour la présidentielle du 24 février prochain, c'est en ce jeudi 30 août que les deux hommes qui partagent le même destin d'opposants, soutenant, à tort ou à raison, être victimes de la machine judiciaire du régime en place, seront édifiés sur leur sort par la justice quant à leur éligibilité à cette élection présidentielle de 2019.

Il s'agit notamment de la Cour suprême et la Cour d'appel de Dakar. La première juridiction citée est attendue sur le recours en annulation de la décision de rejet de l'inscription sur les listes électorales de Wade fils.

Alors que la seconde rendra sa décision sur le jugement en appel de l'affaire de la caisse d'affaire de la ville de Dakar qui a valu à Khalifa Sall une condamnation en première instance.

Toutefois, dans cette attente, le député maire de Dakar semble disposer plus de cartes en sa faveur que le fils de l'ancien président de la République. Et pour cause, en cas d'une décision de la Cour d'appel en sa défaveur, Khalifa Sall a encore la carte de la Cour suprême à jouer alors que Karim Wade a fini de griller son joker.

La seule chance aujourd'hui pour le fils de l'ancien chef de l'Etat de pouvoir se remettre dans la course pour la prochaine présidentielle reste ce recours déposé par ses avocats auprès de la Cour suprême en vue de casser la décision prise par les autorités administratives de la Direction générale des élections (Dge) de ne pas prendre en compte son inscription sur le fichier électoral.

En effet, ces derniers en se basant sur l'article 131 du Code électoral, avaient refusé à Karim Wade l'inscription sur le fichier électoral. Cet article l'article 131 du Code électoral dispose : «ne doivent pas être inscrits sur la listes électorales des individus condamnés pour un crime, ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à 1 mois assorti d'un an pour l'un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics corruption, trafic d'influence, contrefaçon».

Poursuivi dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis initié par le régime en place, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade avait été condamné en mars 2015 par la Cour de répression de l'enrichissement illicite (Crei) à six ans de prison ferme et à payer une amende de 138 milliards de francs Cfa.

Cependant, dans ce jugement rendu, le président de la Crei n'avait pas prononcé la déchéance des droits civiques et politiques de Wade fils.

Mieux, dans une lettre ouverte rendue publique le 16 juillet dernier, le juge en position de disponibilité, Yaya Amadou Dia, ancien Assesseur à la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite avait défendu que la «condamnation pénale de Karim Wade ne fait pas obstacle ni à son inscription sur les listes électorales ni à la recevabilité de sa candidature»

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) qui a désigné Wade fils comme son candidat pour la prochaine présidentielle continue à clamer partout qu'il n'a pas de plan B et que Karim Wade est, et reste son candidat pour la prochaine élection présidentielle.

En réunion de leur comité directeur lundi dernier les libéraux sont montés au créneau pour prévenir «qu'il y'aura pas d'élection présidentielle au Sénégal le 24 février prochaine en cas d'élimination de la course de Karim Wade».

Le jour suivant la sortie de ses camarades, Karim Wade dans une lettre ouverte adressée aux Sénégalais depuis Doha (Qatar) a traité certains magistrats, notamment de la Cour Suprême, de tous les noms d'oiseaux.

Saisie en juillet dernier par les avocats de Wade fils, c'est aujourd'hui que les juges de la Cour suprême vont déterminer si Wade fils à droit à figurer ou pas sur les listes électorales. La décision de cette haute juridiction est donc très attendue surtout après que le tribunal d'instance de Dakar s'est déjà déclaré incompétent pour se prononcer sur ce rejet de l'inscription de Karim Wade le 24 juillet dernier.

Quant à Khalifa Ababacar Sall, candidat déclaré à la prochaine présidentielle, il est lui aussi dans l'attente de la décision du juge Demba Kandji, président de la Cour d'appel de Dakar dans le cadre du procès en appel de l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar.

Accusés de détournement de denier public sur un montant de 1,8 milliard de francs CFA de la régie d'avance de la mairie de Dakar par le biais de fausses factures de livraison de mil et de riz, Khalifa Ababacar Sall et ses coaccusés avaient été déclarés coupables en première instance par le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle.

Condamné par la suite à 5 ans de prison ferme et au paiement d'une amende de 5 millions de Fcfa à la suite d'une longue procédure marquée par plusieurs répercussions, le maire de Dakar s'est tourné vers la Cour de justice de la Cedeao qui a finalement rendu un jugement en sa faveur. En effet, dans un arrêté rendu le 29 juin, la juridiction communautaire a déclaré l'Etat du Sénégal «coupable de violation des droits du maire de Dakar et ses coaccusés» par le truchement de ses autorités policières et judiciaires.

Devant la Cour d'appel de Dakar lors de son procès en appel, les avocats du maire de Dakar qui comptaient beaucoup sur cette décision de la Cedeao pour faire sortie de prison leur client n'ont pas réussi à faire fléchir le juge Demba Kandji qui a très tôt écarté ce jugement de la justice communautaire en déclarant qu'il ne s'impose pas à son tribunal.

Et comme nous l'avons mentionné au début de ce texte, en cas d'une décision de la Cour d'appel en sa défaveur, Khalifa Sall pourra saisir la Cour suprême. Son dernier recours.