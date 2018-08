Angola: Projet de réfection de plus de 8000 kilomètres de route

L'exécution de ce projet doit tenir compte des objectifs définis dans le PND et de la réalité que le pays vit actuellement, en matière du budget, très limité, et des conditions macro-économiques.

Cette initiative survient d'une grande action réciproque entre son Ministère et les gouvernorats provinciaux, dans le cadre de la gouvernance participative, a-t-il expliqué, ajoutant que des visites avaient été effectuées à toutes les provinces et municipalités du pays, au cours desquelles l'on avait procédé au relèvement exhaustif des problèmes liés aux travaux publics afin d'y apporter des solutions adéquates.

Huambo (Angola) — 8.143 kilomètres de routes secondaires et tertiaires seront restaurées au cours des cinq prochaines années, dans le but de faciliter la libre circulation des personnes et des biens à l'intérieur et à l'extérieur des localités, a annoncé mercredi, dans la ville de Huambo, le ministre de la Construction et des Travaux Publics, Manuel Tavares de Almeida.

