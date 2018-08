Angola: ADRA publie les résultats d'une étude sur le budget général en perspective du genre

Benguela (Angola) — Le résultat d'une étude sur le Budget Général de l'Etat (BGE) en perspective du genre, effectuée dans les municipalités de Ganda et de Cubal, province de Benguela, au courant du premier trimestre de l'année 2018, sera rendu public les 30 et 31 août courant, lors des tables rondes qui seront organisées dans les circonscriptions concernées.

Réalisé par l'Organisation non gouvernementale "Action de Développement Rural et Environnemental" (ADRA), le travail consistait à savoir jusqu'à quel point le BGE reflétait les principales nécessités ou priorités, notamment chez les femmes, en matière d'accès aux services publics dans les deux municipalités, indique un communiqué de presse de cette ONG parvenu mercredi à l'Agence Angola Presse (Angop). 113 femmes et 38 hommes ont été interrogés dans les deux municipalités, dans le but de calculer l'impact du BGE dans les secteurs clef, tels que l'Education, Santé, Protection sociale, Accès au microcrédit, Sécurité alimentaire et Programme spécifique d'assistance à la femme.

Ces tables rondes permettront de promouvoir, à Ganda et à Cubal, des débats et des réflexions sur cette étude, auxquels devront participer les membres des Associations et des Coopératives agropastorales, les chefs coutumiers, les églises et les organisations juvéniles. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet "Okulisanga" financé par l'Union Européenne.