Un bouleversement marqué, à son avis, par une Europe qui se cherche, une Amérique qui se replie sur elle, l'Asie et la Chine en forte expansion et une Afrique attrayante. Concernant le système de parrainage, le patron des «Verts» trouve «qu'il est le meilleur outil de protéger notre démocratie face aux candidatures tapageuses».

Cela, dans la mesure où l'élection pour le renouvellement des élus locaux a été repoussé jusqu'en décembre 2019, plus précisément le 1er décembre. Par conséquent, il a demandé à ses militants de parti «d'arrêter les querelles sans aucun intérêt». Mieux, il les invite à «dépasser les querelles et tendances de positionnement et de personne».

A ceux qui veulent le fauteuil du président Macky Sall, et qui font le tour des ambassades étrangers, il dira : «l'eussiez-vous voulu que vous ne l'eussiez point pu». Ce qui voudrait dire, malgré ces nombreuses attaques et autres plaintes, ce n'est que «Dieu qui donne le pouvoir».

Il pense que les 1% requis ne suffisent pas et qu'il y a lieu de tout prendre pour avoir des réserves. Le nouveau venu dans la mouvance présidentielle, Modou Diagne Fada, à la tête de la coalition Disso, qui promet un compagnonnage «loyal», a pour sa part fixé la barre de parrains à «3 millions et plus».

Citant les nombreuses réalisations faites dans divers secteurs, ainsi que les projets et programmes en cours de réalisation, Macky Sall croit que «de tels efforts, ce n'est pas par les faits divers, les fake news qu'on peut soulever les populations» et qu'il est impossible «de l'ensevelir avec des mensonges».

Revigoré par les acclamations et le morceau composé en son honneur, Macky Sall, qui a esquissé quelques pas de danses, les bras en l'air, le poignet fermé, tantôt avec les deux doigts en signe de victoire, assure d'emblée «qu'en d'autres circonstances, on aurait dit qu'il n'y a pas de combat.

Lors du lancement officiel de la campagne de parrainage de leur candidat, hier mercredi 29 août, le chef de l'Etat, Macky Sall et ses alliés ont exprimé leur volonté de collecter plus que ce qui est requis, même si seulement 1% sera déposé auprès du Greffe du Conseil constitutionnel.

A son avis, «il faut qu'ils (opposition) comprennent que ce n'est pas en parcourant les ambassades qu'ils vont changer le pays», refusant ainsi toute ingérence. Il reste ferme que «ce n'est pas une ambassade étrangère qui changera la destinée du pays». Ce sont les sénégalais, eux-mêmes, selon lui, qui le feront et non quelqu'un de l'extérieur.

Les insultes et autres accusations de corruption ou de manipulation dont font l'objet, depuis un certain temps, des magistrats sénégalais, ont fait sortir le chef de l'Etat, Macky Sall de ses gongs.

