Guinée Bissau: L'organisation réussie des législatives le 18 novembre est cruciale pour la stabilité à long terme

En ce qui concerne la lutte contre le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée, le BINUGBIS, en coordination avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), a renforcé son soutien aux autorités nationales.

Il a engagé tous les partenaires internationaux « à maintenir et à accroître leur soutien politique, technique et financier pour aider les institutions nationales pendant et après les élections législatives et présidentielles ».

« La consolidation de la stabilité à long terme reste tributaire du bon déroulement des élections législatives et de la manière dont le pays gère le processus de réforme. Des réformes de grande envergure restent impératives pour empêcher une future reprise de l'instabilité politique et institutionnelle », a-t-il ajouté.

« Le gouvernement de Guinée-Bissau travaille étroitement avec le Nigéria, le Cabo Verde et le Timor Leste pour accélérer l'arrivée des kits », a ajouté M. Viegas Filho. « Le BINUGBIS continuera à fournir l'appui nécessaire aux efforts visant à assurer un environnement pacifique et sûr pour l'ensemble du processus électoral ».

