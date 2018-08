Congo-Kinshasa: Information judiciaire en Belgique - Le camp de Moïse Katumbi se veut rassurant

« Nous savons ce que la RDC a fait de cette décision des Nations unies. On a évidemment saisi Genève pour dire : non seulement il n'est pas protégé mais il est entravé dans sa liberté, poursuit l'avocat.

Eric Dupont-Moretti rappelle qu'un juge s'est réfugié en France en indiquant avoir été menacé. Le Haut-commissariat avait déjà rendu une décision, le 13 juin, demandant à ce que Moïse Katumbi puisse se rendre en RDC, et surtout que le gouvernement congolais assure sa sécurité et sa liberté.

Selon ce document, Kinshasa devrait assurer la sécurité et la liberté de l'ancien gouverneur de la province du Katanga, dans le sud du pays. Ses avocats ont saisi le Conseil des droits de l'homme, assurant que le gouvernement congolais violait le pacte de droits civils et politiques garantis à l'opposant.

Une information judiciaire a été ouverte le 27 août en Belgique au sujet du passeport de Moïse Katumbi, l'homme d'affaires et candidat déclaré à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo (RDC). Pour Olivier Kamitatu, directeur de cabinet de Moïse Katumbi, il s'agit d'une procédure administrative et non pénale.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.