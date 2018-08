Tunisie: La malédiction a-t-elle encore frappé ?

Ce genre d'occasions, ça ne se rate pas dans ce genre de matches et à ce stade d'une compétition de grande envergure telle la Ligue des champions africaine. Car même si l'Espérance Sportive de Tunis a perdu son leadership du groupe A lors de la 5e et avant-dernière journée de la phase des poules à cause de la défaite concédée à domicile devant Al Ahly du Caire, elle avait la possibilité de rectifier le tir et de ramener trois points de Gaborone au vu du volume de jeu présenté par Yassine Khénissi et ses camarades.

Ratages à la pelle !

Il faut avouer aussi que l'arbitre du match a fermé des fois les yeux sur le jeu agressif des Botswanais et aurait dû siffler certaines fautes en faveur des Espérantistes.

Malgré cela, les «Sang et Or» ne se sont pas laissé impressionnés par l'attitude de l'arbitre qui n'hésitait pas à sermenter Badri et ses camarades et fermait les yeux sur le jeu agressif des Botswanais. Après une première mi-temps marquée par une légère domination des «Sang et Or», ces derniers sont revenus à la charge après la pause et ont mené un pressing haut. Sauf que ce pressing haut et constant s'est accompagné par des ratages à la pelle de la part de Maher Besseghair et, surtout, Yassine Khénissi, qu'on croyait retrouver son efficacité qui lui a fait défaut ces quatre derniers mois après le but marqué en championnat la semaine dernière contre l'Union Sportive de Tataouine.

La malédiction a-t-elle encore frappé l'attaquant-buteur de l'EST ? En tout cas, elle ne l'a pas encore quitté en Champions League.

En baisse de forme depuis le début de l'année en cours, Yassine Khénissi n'est jamais parvenu à retrouver ses prouesses depuis la blessure contractée au mois de janvier lors du stage de la sélection nationale à Doha. Il est temps qu'il se reprenne en main car si en plus il va être épaulé par Haythem Jouini qui, marque occasionnellement avant de sombrer de nouveau dans l'anonymat, bonjour tristesse pour l'attaque espérantiste.